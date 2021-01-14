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電通數碼廣州分公司CEO 被爆迫男員工共享女性

中國新聞組／北京14日電
電通數碼廣州分公司CEO張喆翔，遭實名舉報行賄廣汽高層、性侵手下及侮辱中國籍員工。（取材自微博）
電通數碼廣州分公司CEO張喆翔，遭實名舉報行賄廣汽高層、性侵手下及侮辱中國籍員工。（取材自微博）

一封實名舉報信讓電通數碼再起波瀾。1月13日，網上流傳出一份關於「實名舉報dX電通數碼CEO張喆翔行賄廣汽高層、性侵手下及侮辱中國籍員工」的舉報信。

AI財經社報導，舉報人自稱是電通數碼廣州分公司的員工，要實名舉報電通數碼(北京)廣告公司廣州分公司負責人丸山博之以及電通數碼CEO張喆翔的違法行為。並表示全體參與舉報人員均願實名舉報承擔後續後果，請領導斟酌。

信中列舉了張喆翔勾結廣汽集團員工貪污、職場欺凌與侮辱女性員工，以及強迫業務員工一起參與桃色與行賄行為等「罪行」。

報導引述舉報信稱，廣汽集團的李靚(傳祺)等與張喆翔勾搭，錄入大量假投放、指定供應商來套取公司利潤。「在電通的帳上電通是虧的，其實李靚與張喆翔有一本暗帳。由於做假帳隱瞞利潤，電通數碼廣州分公司從2019年開始給政府交的稅比以往減少90%」。

值得注意的是，就在前不久電通數碼廣州分公司剛剛發生過人事「地震」。據自媒體易簡財經報導，該公司服務廣汽豐田的團隊於1月8日凌晨收到由電通數碼CEO張喆翔及其助理丸山博之提出的離職要求。隨後團隊人員也陸續收到HR郵件通知簽訂「協商解除勞動合同協議書」。

舉報文章提到公司公開嘲笑目前服務廣汽豐田團隊姿色平平，說要換掉目前的團隊，要招聘30歲以下 有臉蛋，有身材的女性，專門聘請人員。要求公司一線業務員工通過行賄、喝酒、桃色交易等來搞定。廣汽集團的中日方還有更多的職場性騷擾與侮辱中方女性員工行為，包括強迫業務員工一起參與桃色與行賄行為，每次來廣州，租憑富力君悅、雅思閣公寓，強迫男員工與其一起共享女性……。

電通高層回應：電通中國領導層正在對此事進行調查。表示一經查實，絕不姑息。

電通數碼廣州分公司CEO張喆翔，遭實名舉報行賄廣汽高層、性侵手下及侮辱中國籍員工...
電通數碼廣州分公司CEO張喆翔，遭實名舉報行賄廣汽高層、性侵手下及侮辱中國籍員工。（取材自微博）

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