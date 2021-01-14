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秀自製泡菜推文用Kimchi 中駐聯合國代表遭南韓網民攻擊

中國新聞組／北京14日電
中國常駐聯合國代表張軍，因泡菜推文遭到南韓網民攻擊。（取材自觀察者網）
中國常駐聯合國代表張軍，因泡菜推文遭到南韓網民攻擊。（取材自觀察者網）

繼美食網紅李子柒之後，中國常駐聯合國代表張軍，也因為泡菜而受到南韓網民騷擾和攻擊。

觀察者網報導，張軍1月3日在推特上發文，稱在冬天自製泡菜可以讓生活變得豐富多彩，「我的同事也說好吃」。配圖是兩張他展示自己製作出來的泡菜的照片。沒想到，這樣一則展現日常生活的推文，卻在這兩天吸引來南韓網民圍觀。

據報導，這些南韓網民張口閉口就是「南韓泡菜」。也有南韓網民認為張軍對於「南韓泡菜」缺乏了解。個別極端網民甚至匪夷所思地說出了「中國長期以來都是朝鮮的下屬國家」之類的話語。

南韓網民之所以如此興奮，可能只是因為張軍在推文中用到了「Kimchi」這個英文單詞。

去年年底，一項由中國主導制定、四川眉山市場監管局牽頭負責的泡菜行業國際標準正式誕生。此新聞一出，南韓上下高度關注。南韓農林畜產食品部的官員緊急回應，指稱中國四川泡菜（Paocai）國際標準不適用於南韓泡菜（Kimchi）。

這也是南韓網民目前的普遍認知：在他們看來，Kimchi是Kimchi，Paocai是Paocai，中國的Paocai絶對不同於南韓的Kimchi，也絶不能「玷污」Kimchi。

在李子柒做泡菜的視頻遭到南韓網民洗版後，遼寧廣播電視台主持人朱霞通過短視頻平台發表看法，以及向南韓網民喊話。

朱霞在視頻中說：「同一個東西，在不同國家的文化其實是不一樣的。在我們東北，泡菜上不了席面，頂多算個圍碟，上正菜的時候它必須得撤下去……，跟你們分享一句話吧，無禮而侮大鄰者可亡也，不明白的可以多學點中文，畢竟你們第一部憲法也是用我們漢字寫的。」

中國常駐聯合國代表張軍，因泡菜推文遭到南韓網民攻擊。（取材自觀察者網）
中國常駐聯合國代表張軍，因泡菜推文遭到南韓網民攻擊。（取材自觀察者網）

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