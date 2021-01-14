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又來了 「五四運動受韓國啟發」2019年南韓「國師」在節目歪曲歷史 讓中國網友目瞪口呆…

中國新聞組／北京14日電
南韓名演員劉亞仁（右）和學者金容沃，以脫口秀形式帶領觀眾重新審視韓國近代百年歷史。（取材自觀察者網）
南韓名演員劉亞仁（右）和學者金容沃，以脫口秀形式帶領觀眾重新審視韓國近代百年歷史。（取材自觀察者網）

「平時吵吵著泡菜、漢字之類的是韓國發明的也就算了，怎麼現在連中國五四運動都變成韓國啟發的了？」

觀察者網報導，不少博主13日被一部早前的南韓綜藝氣笑了。節目以抵抗日本殖民統治的韓國「三一獨立運動」百年為題，在介紹運動帶來的世界影響時，竟稱「當時的中國人缺乏民族意識，國家觀薄弱，因為羨慕韓國的『三一運動』，所以後來發起了五四運動」。

據報導，韓國「三一獨立運動」是指1919年3月1日於朝鮮半島爆發的大規模民族解放運動，和中國的「五四運動」有著相似的大背景。1910年，朝鮮淪為日本殖民地，1919年3月1日，朝鮮宗教界人士組成的「民族代表」33人和青年學生發起示威、請願活動要求獨立，「三一運動」迅速由和平示威轉化為人民起義，席捲整個朝鮮半島。

報導稱，引發中國網友觀眾關注的節目名為「檮杌亞仁走向五方」，正是2019年南韓三大台之一的KBS電視台，為紀念「三一運動」100周年而推出的特別企畫。節目由著名演員劉亞仁和學者金容沃出演。被譽為南韓「國師」的73歲金容沃是當前南韓最具代表性的思想者。

這期節目中，金容沃介紹「三一運動」所帶來的世界影響時，竟稱中國不像當時的朝鮮，沒有國土被日本掠奪後拚命也要找回來的民族意識，國家觀也非常薄弱，沒有獨立鬥爭意識。他還表示，北京大學的學生正是看到了朝鮮民眾如此勇敢抗日，才開始反思，繼而開始了五四運動等。

這論調讓中國網友目瞪口呆：「韓國影響中國五四運動？我書讀得少，你別騙我……。」

眾所周知，中國五四運動是1919年5月4日由愛國學生、工人發起的反帝反封建愛國運動。這一場抵制列強侵占中國領土的愛國運動，到了南韓「國師」嘴裡，竟全成了韓國的「功勞」，真是滑天下之大稽。

值得注意的是，「三一運動」於1919年6月失敗，因此1919年5月4日「五四運動」爆發時，「三一運動」還沒有完全結束，加上推動「五四運動」爆發的「國恥情緒」由來已久，並非在1919年才產生。網民表示，想要培養民族自豪感沒什麼問題，可這一天天地歪曲歷史、拉踩別國，南韓怎麼還沒完沒了？

南韓學者金容沃竟稱五四運動是因中國人羨慕韓國的「三一運動」而發起。（取材自觀察者...
南韓學者金容沃竟稱五四運動是因中國人羨慕韓國的「三一運動」而發起。（取材自觀察者網）
南韓學者金容沃竟稱五四運動是因中國人羨慕韓國的「三一運動」而發起。（取材自觀察者...
南韓學者金容沃竟稱五四運動是因中國人羨慕韓國的「三一運動」而發起。（取材自觀察者網）

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