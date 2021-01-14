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無聲勝有聲！聾啞兄弟直播賣車 60天銷出30輛

中國新聞組╱上海14日電
張超（左）、李亞男在公司年會上的合影。（取材自紫牛新聞）
張超（左）、李亞男在公司年會上的合影。（取材自紫牛新聞）

網路直播帶貨不稀奇，稀奇的是這兩位直播主是「90後」聾啞人士，賣起高單價的汽車，而且寫下兩個月銷售近30輛車的「冠軍成績」。

紫牛新聞報導，1992年出生的張超，2歲因病聾啞，在25年的聾啞生活中，他求職收到最多的回應是三個字「不可能」。只是他沒想到，他和另一位聾啞兄弟李亞男在老銷售孫明的指導下，做起了汽車銷售直播，且創造兩個月賣出近30輛，收入近9萬元(人民幣，下同，約1.4萬美元)，將「不可能」變成了「可能」。

報導指出，在張超的直播間裡，沒有滔滔不絕介紹產品的聲音，沒有配樂，沒有「買它，買它」的熱鬧喧囂，只有張超用手語講解汽車性能、回答粉絲問題，他和顧客安靜地完成每一筆交易。

「我認識張超，是因為他來我店裡買車。」孫明說，張超當時的工作是擺攤賣盒飯，一個月工資3000元不到，卻因為心疼老婆通勤辛苦，偷偷貸款給她買汽車。買完車後，張超有天突然去找孫明，說想在汽車店旁擺攤賣盒飯。勞動成績是「兩個人合賣，一盒6元，一天能買60多盒」。

報導稱，當地物價兩個饅頭一葷一素加一湯共花費10元錢都不算貴，盒飯賣6元錢想當然賺不到甚麼錢。孫明一時興起，對張超建議「要不你來幫我賣車吧」。張超當時十分驚訝，不過經過思考，還是頂著重重壓力，且帶著另外一位聾啞兄弟李亞男到孫明的車店報到。隨後，在孫明的培訓和指導下，張超和李亞男進入從未接觸的汽車銷售領域。

「剛開始他倆不是全職汽車銷售，上午繼續在街頭賣6元的盒飯，下午再到汽車店做銷售」，主要也是考慮到兩人的經濟情況。

張超有房貸、父親的醫藥費以及正在讀大一妹妹的教育費；李亞男和老婆在市區工作，兩個孩子寄養在農村老家，由年近八旬的爺爺奶奶照看。

「國家規定，聾啞人是能開車，能考駕照的。」張超說，身邊很多聾啞朋友考駕照並不難，反而是買車困難得多。2019年8月30日，他們完成了第一筆汽車交易，李亞男說，永遠不會忘記那一天。

「賣出一輛車，就一次性付給你們3000元酬勞。」店長孫明做出承諾，哪怕是2020年疫情最嚴重的時候也一樣。現在他們經常直播到凌晨3、4點。張超和李亞男兩人做直播，孫明負責「盯場」。

從事汽車銷售後，張超、李亞男學習了各種技巧，包括寫腳本、拍攝、剪輯、製作小視頻。李亞男想證明，聾啞人不是只能送外賣、洗車，還能從事銷售。皇天不負有心人，兩個月後，他倆賣出近30輛車，這是普通銷售員都難達成的傲人成績。

李亞男（左）和張超（右）直播賣出，寫下兩個月銷售近30輛車的「冠軍成績」。（取材...
李亞男（左）和張超（右）直播賣出，寫下兩個月銷售近30輛車的「冠軍成績」。（取材自紫牛新聞）

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