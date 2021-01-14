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北京嚴防死守！民眾進不了 官員傳限制出京

中國新聞組／北京14日電
春運即將到來，北京火車站採取4小時一次定時消毒、進站口防疫疏導、測溫進站等疫情防控措施。(新華社)
春運即將到來，北京火車站採取4小時一次定時消毒、進站口防疫疏導、測溫進站等疫情防控措施。(新華社)

河北新冠肺炎疫情吃緊，被河北環繞大半的北京市採取嚴防措施，網傳某部委通知，限制官員離開北京。同時，北京市聯外道路幾乎都已管制車輛只出不進。另外，在相互封鎖措施下，北京與隔鄰河北的陸路交通形同斷絕。

本報系聯合報報導，網上流傳一份通知寫道：「根據部領導指示，現在至春節期間，各司局、各單位要嚴控出京，確有特殊情況需要進出京的，需報經部領導同意。」

據悉，在去年6月北京新發地市場疫情爆發後，國務院也曾下達通知，中共中央、國務院各單位人員嚴控出京，確有公事要出京，必須層層審批。有官員透露，司局級官員出京，都必須部長、黨委書記同意。

中央社報導，為防止疫情蔓延至北京，自10日凌晨起，進入北京的陸路交通大多被中斷。一名北京民眾10日凌晨即從天津駕車經高速公路返回北京，離開北京時未受管制，返程卻被擋在兩市交界的高速公路收費站，只能先找旅館住下。

至於與北京接壤、人員往來密切的河北省廊坊市，市內的廊坊火車站工作人員11日提醒旅客，「所有的人不得再進京了，你回來之後再出不去了，希望大家提前做好準備工作，明天就不要來了，來了也進不去（北京）」。

在河北之前爆發本土疫情、且與河北廊坊交界的北京市順義區，更是嚴防死守。有當地街道辦人員表示，日前發生有人駕車，從河北直接駛過結冰的河面進入北京，因此管制得更嚴。

另據香港01報導，中國叫車平台滴滴出行日前被發現有五宗訂單涉嫌違規離開北京，遭北京交通委員會給予15萬元人民幣高限罰款。

北京 疫情 國務院

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