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日增90感染！黑龍江應急狀態 東北2800多萬人居家隔離

中國新聞組／北京14日電
黑龍江近日新冠肺炎確診病例大增，目前全省已經進入應急狀態。(中新社)
黑龍江近日新冠肺炎確診病例大增，目前全省已經進入應急狀態。(中新社)

中國本土疫情嚴峻，繼河北疫情擴大後，黑龍江省也出現新冠疫情反彈；央視新聞報導，黑龍江13日新增90人感染，綏化市宣布封城，黑龍江全省進入應急狀態。

根據國家衛健委通報，13日報告新增新冠肺炎確診病例138例，其中境外輸入病例14例，本土病例124例；值得關注的是，當日新增死亡病例1例，為河北省的本土病例，為時隔多月再傳新冠肺炎死亡病例。

綜合陸媒報導，黑龍江綏化市這波疫情，是在10日綏化市望奎縣報告首例無症狀感染者開始，截至13日下午4點，共有3省、8市，共79人感染。黑龍江省衛健委副主任方慶偉在發布會上通報，黑龍江綏化市望奎縣被列入疫情中風險地區，惠七鎮調整為高風險地區。

而黑河市交通運輸局公布，13日零時起，離開黑河市區人員需持有72小時內核酸檢測陰性證明，在交通防疫點嚴格遵守掃行程碼、健康碼及相關查驗登記等要求後，可予以通行。

美國之音報導指出，中國新冠病毒疫情反撲勢頭在繼續加大。官方13日公布的數據顯示，本土感染人數出現五個多月以來的最大增幅，河北和黑龍江有四個城市進入封城狀態。

據報導，大部分新增感染病例都發生在北京附近的河北省，此外中國東北的疫情也呈現惡化的跡象，有2800多萬人被強迫進行居家隔離措施。

報導指出，中國國家衛健委13日通報，全國新增感染病例115例，超過12日病例數字的兩倍多，這也是去年7月30日以來的最高數字。

中國疾控中心副主任馮子健也表示，中國目前疫情爆發地點零散，涉及區域多。他表示，入冬後全球疫情大幅反彈，對中國「外防輸入」造成巨大壓力。

據報導，由於疫情形勢嚴峻，河北和廣東兩省已經宣布推遲原定在1至2月舉行的省級兩會的時間。具體召開時間另行決定。兩會是每年一度的人大和政協會議，全國兩會通常在3月份舉行，但到目前為止，全國人大和政協還沒有公布會議延期的消息。

疫情 中國 全國兩會

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