中國倡導「就地過年」 發紅包、供吃住 29省市撒錢留人

中國疾控官員形容，春運的疫情防控是目前中國疫情防控面臨的一次「大考」。圖為2020年南京火車站春運景象。（中新社）

「有錢沒錢，回家過年」這句話今年可能不適用了。為確保疫情 不因春運擴散，目前已有29個省區市倡導「就地過年」。除了發紅包、給補貼，有地區發消費券、免費流量和門票，甚至免費乘坐公交車、子女入學積分等福利，「回家的誘惑」成了打工人心裡的糾結。

中新網報導，國務院 應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制綜合組日前下發通知，鼓勵員工在工作地休假。各地政府要加大宣傳力度，鼓勵企事業單位根據生產、工作情況和職工意願，靈活安排休假，引導職工群眾在春節期間儘量在工作地休假。

從地方層面看，各地也紛紛響應號召，包括北京 、上海、廣東、山東、河南、河北等多數省分陸續發出「春節期間非必要不返鄉」的倡議，鼓勵企事業單位安排職工彈性休假、就地過年。

為了讓更多人選擇留下，一些地方除了倡議還拿出真金白銀，給留在當地過年的打工人發新年紅包。福建泉州發出每人200元的新年紅包，浙江台州給出一人380元、280元兩個檔次。浙江寧波送出500元現金紅包，浙江湖州市則是大手筆發出每人1000元的紅包。

浙江麗水經濟開發區稱，員工每天有50元、20元的加班補助和用餐補助。泉州企業更是惠及職工家屬，對於有困難家庭一次性困難補助1000元。

此時，也是各地打工人互相評比企業豪氣度的時候，廈門寶太生物宣布拿出3000萬元紅包，獎勵慰問員工留廈，人均5000元。浙江天派針織服飾除了在春節給2-3倍的工資，還能免費用餐；年三十和初一額外領1000元補貼。

「與其返鄉隔離14天，不如留下多賺4、5千」在高額補貼的誘惑下，有打工人表示，現在疫情形勢嚴峻，公司不僅提供免費吃住，還可享受高津貼，決定留在公司過一個安心年。