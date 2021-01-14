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中國倡導「就地過年」 發紅包、供吃住 29省市撒錢留人

中國新聞組／北京14日電
中國疾控官員形容，春運的疫情防控是目前中國疫情防控面臨的一次「大考」。圖為2020年南京火車站春運景象。（中新社）
中國疾控官員形容，春運的疫情防控是目前中國疫情防控面臨的一次「大考」。圖為2020年南京火車站春運景象。（中新社）

「有錢沒錢，回家過年」這句話今年可能不適用了。為確保疫情不因春運擴散，目前已有29個省區市倡導「就地過年」。除了發紅包、給補貼，有地區發消費券、免費流量和門票，甚至免費乘坐公交車、子女入學積分等福利，「回家的誘惑」成了打工人心裡的糾結。

中新網報導，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制綜合組日前下發通知，鼓勵員工在工作地休假。各地政府要加大宣傳力度，鼓勵企事業單位根據生產、工作情況和職工意願，靈活安排休假，引導職工群眾在春節期間儘量在工作地休假。

從地方層面看，各地也紛紛響應號召，包括北京、上海、廣東、山東、河南、河北等多數省分陸續發出「春節期間非必要不返鄉」的倡議，鼓勵企事業單位安排職工彈性休假、就地過年。

為了讓更多人選擇留下，一些地方除了倡議還拿出真金白銀，給留在當地過年的打工人發新年紅包。福建泉州發出每人200元的新年紅包，浙江台州給出一人380元、280元兩個檔次。浙江寧波送出500元現金紅包，浙江湖州市則是大手筆發出每人1000元的紅包。

浙江麗水經濟開發區稱，員工每天有50元、20元的加班補助和用餐補助。泉州企業更是惠及職工家屬，對於有困難家庭一次性困難補助1000元。

此時，也是各地打工人互相評比企業豪氣度的時候，廈門寶太生物宣布拿出3000萬元紅包，獎勵慰問員工留廈，人均5000元。浙江天派針織服飾除了在春節給2-3倍的工資，還能免費用餐；年三十和初一額外領1000元補貼。

「與其返鄉隔離14天，不如留下多賺4、5千」在高額補貼的誘惑下，有打工人表示，現在疫情形勢嚴峻，公司不僅提供免費吃住，還可享受高津貼，決定留在公司過一個安心年。

疫情 國務院 北京

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