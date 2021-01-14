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疫下迎春運 中國如赴「大考」 多地祭「就地過年」措施

中國新聞組／北京14日電
疫情影響，中國春運未見搶票潮。圖為上海站早前受理團體票預售。(新華社)
疫情影響，中國春運未見搶票潮。圖為上海站早前受理團體票預售。(新華社)

中國即將進入春節運輸時期，12日起開始販售除夕火車票。官方坦承，面對疫情複雜嚴峻的狀態，「春運形同大考」。在各地出台留人「就地過年」措施、勸導「非必要不出行」後，今年春節搶票並不激烈，不少熱門線路和車次仍有餘票。 

中央社報導，中國2021年鐵路春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天。按照鐵路部門的訂票規則，透過網路和電話可提前30天訂購火車票，13日開始銷售2月11日除夕的車票。若照往年售票情況，在此搶票已進入白熱化階段。

尤其是除夕前三天的火車票及熱門路線車票，幾乎是一開售就秒殺，只有少量「紅眼車票」會剩下。

但受疫情影響，多地倡議就地過節。此外，部分地區還規定，春節假期從低風險區返鄉者必須持核酸檢測陰性證明。因此今年春運購票的激烈程度與往年相比，明顯緩和。

查詢2月9日北京往鄭州、長沙、西安都還有餘票，北京至重慶只有1個車次的火車票已售罄。而2月10日多條熱門路線及車次都還有充足餘票。

鐵路部門公告，自9日起，京滬、京滬高鐵、京九、京廣、京廣高鐵、京原線河北省內各站暫停發售前往北京地區各站車票。石家莊、邢台地區各站暫停發售前往全國各站車票。8日前已購買車票者，可以辦理退票。

報導指出，國務院聯防聯控機制13日記者會邀集國家衛健委等相關單位官員出席。發言人米鋒坦承，中國多地已出現本土散發病例和聚集性疫情。

疾控中心副主任馮子健也表示，當前中國疫情呈現「多地局部爆發」和「零星散發」狀態。但他強調，這是入冬後全球疫情大幅反彈，對中國「外防輸入」造成防疫巨大壓力的反應。

衛健委疾控局監察專員王斌對即將登場的「春運」表示，春運疫情防控是目前中國疫情防控面臨的一次「大考」。因此，春運期間要盡量做到「非必要不出行」。

至於「春運」防疫，王斌強調，要落實屬地、部門、單位、個人等「四方」責任。其中，社會大眾如果一定要在「春運」期間出行，要關注交通旅遊訊息，並注意錯峰出行，全程做好防護，盡量避免去人多的密集場所。

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