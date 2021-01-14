明星網紅都有！深圳笨鳥公司個資外洩 涉2.14億人

Safety detectives報導，中國新創企業笨鳥公司（Socialarks）有超過400G的個人資料數據外洩。（取材自笨鳥公司官網）

據國外安全網站Safety detectives報導，該公司發現，中國 新創企業笨鳥公司（Socialarks）洩漏了不安全的ElasticSearch數據庫，導致超過400GB的個人資料數據對外洩漏，當中包括許多知名人士及網紅。

據香港01報導，笨鳥公司總部位於深圳，自稱是一間跨界社交媒體管理公司，致力解決中國外貿行業當前的品牌建設、營銷、社交客戶管理問題。該公司去年8月亦遭受類似的數據洩漏，導致1.5億的LinkedIn、Facebook和Instagram用戶的個人資料外洩，包括姓名、居住國家、工作地點、位置、聯繫信息等。

受影響的數據包含來自世界各地至少2.14億人的個人敏感信息（PII），總計408GB，總共記錄超過3.18億條，基本來自Facebook、Instagram以及LinkedIn等專業網路的社交圖文、影片等。

Safety detectives團隊在對可能不安全的數據庫進行常規IP地址檢查時，發現笨鳥公司ElasticSearch服務器是對外公開，沒有密碼保護或加密功能。Safety detectives研究員表示，笨鳥公司伺服器上缺乏安全裝置，即意味擁有伺服器IP地址的任何人士都可以訪問包含數百萬個人信息的數據庫。

團隊表示，笨鳥公司是透過Data Scrape（數據抓取）從社交媒體平台獲取相關數據。所謂的Data Scrape，是從多種資源中獲取數據，而大多都是合法，並主要由網頁開發人員，商業智能分析師、企業等出於線上市場研究目的而進行。

若數據收集符合道德規範，會被視為一種法律慣例。不過，即使數據是合法獲得，若存儲數據時沒有足夠的網絡安全性，就有可能發生數據洩漏，導致民眾個人資料被盜取，或面臨詐騙、勒索等風險。

其實洩露個資的網站不只笨鳥。據紅星新聞日前報導，網上「代拍」行業（代替粉絲拍攝明星）近日出現了一項新型的「健康寶照片」買賣交易，包括「1元購買健康寶查詢方式」、「1元1000多位藝人身分證號」等；經過查證，部分身分證號碼屬實。

只要用戶在微信 中搜索「北京健康寶」小程序，進入「他人核酸檢測 結果代查」，再輸入相關姓名與身分證號，即可獲取他人登錄個人信息時的人臉識別照片，即「代拍」所販賣的「健康寶照片」。同時，若被搜索者做過核酸檢查，亦會顯示其核酸檢查結果與檢測機構、檢測時間。