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「健康碼」也造假？用App可換色、變地區、改個資

中國新聞組／北京13日電
民眾目前出門進入各種場所，幾乎必備健康碼。（中新社）
民眾目前出門進入各種場所，幾乎必備健康碼。（中新社）

網上最近出現名為「健康碼演示」手機App，不僅可根據用戶的需要隨意更改身分資料、顯示城市等，還能自行切換QR Code顏色。「健康碼演示」宣稱可模擬各地區的健康碼、復工碼和通行碼等資料，還可展示綠碼、黃碼、橙碼、紅碼等狀態，等於可自行選擇顯示狀態，成為防疫漏洞。

騰訊新聞報導，微博名為路誕先生的帳號11日發布一條信息，他在谷歌應用市場上發現名為「健康碼演示」的應用軟件。該軟件不僅可以根據用戶的需要更改身分信息、顯示城市地區等，還能自行切換二維碼顏色，已經有超過1000次的下載量。

該網友並提供一段錄屏視頻，名為「健康碼演示」的應用軟件，打開後直接顯示健康碼的圖片信息，上面不僅有日期和時間，還有持有人的姓名、地區及證件號碼。報導說，掃描該健康碼後，跳轉出來的網頁則是谷歌商城的主頁。

和正規健康碼顯示頁面不同，這款「健康碼演示」應用軟件右上角有「切換申領人」的選項，用戶可根據自己的需要進行個性化設置，隨意更改個人資料信息。姓名、身分證號、健康碼省市地區名稱，就連健康碼的顏色，也有綠、黃、橙、紅四個選項可隨意選擇，更改健康碼用時只需30幾秒。

對此，眾多網友紛紛痛批，「簡直道德淪喪」、「怎麼舉報」、「這難道不是危害了公共安全？」

據報導，該應用軟件12日已經下架。

報導指出，這款「健康碼演示」軟件的簡介顯示，該軟件開發公司名叫派派科技。在企查查等相關企業信息查詢平台上，未搜索到該公司相關信息。

刑事律師付建表示，如果使用偽造健康碼的人本身感染新冠病毒，就可能構成危害公共安全罪，即使尚未造成嚴重後果，仍會被法院判處三年以上十年以下有期徒刑，致人重傷、死亡或使公私財產遭受重大損失，更會判處十年以上有期徒刑，甚至無期徒刑或死刑。

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