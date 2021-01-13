疫情年底恐煞不住 張文宏：快打疫苗

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏11日接受新冠肺炎疫苗第二劑注射，他並呼籲全球應加快疫苗注射速度。（取自新民晚報）

全球新冠肺炎 確診人數累計已超過9000萬，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏預期，全球到今年底很可能還不能有效控制住疫情 ，疫苗 接種是我們未來的必然選擇。他並警告，應迅速提升疫苗的接種效率，否則將會面臨醫療擠兌的壓力和新冠相關死亡人數的繼續攀升。

同時也是上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任的張文宏，11日已接受新冠肺炎疫苗第二劑注射。他12日零時許在個人微博發文稱，「宣傳疫苗接種是個人的選擇，也是全球的需求。」他強調，疫苗推進速度將決定人類與新冠疫情對決的未來。

張文宏表示，疫苗接種速度越快，就能有效控制疫情，病毒變異的速度就難以跟上疾病防控的速度。但若是疫情蔓延不能控制，病毒變異逃避疫苗作用的風險就會增加。因此，「接種疫苗也是與病毒變異在做賽跑」。

他指出，但目前全球疫苗接種情況似乎令人遺憾。據紐約時報報導，截至2020年的最後一天，美國在發放的2000萬支疫苗中，僅注射了280萬支，實際接種人數只達到全員接種的13%左右。

張文宏在文章中表示，如果按照這個速度預估，那麼一年內的接種及獲得自然免疫的人群比例在年底也只能達到30%左右，這樣勢必無法有效控制疫情。

如果美國接種效率能從13%提高到25%，在同時實施有效非醫療干預措施（口罩、社交距離、洗手等措施）的情況下，「Rt指數」在今年9月底大約能降低到1以下。

「Rt指數」是指每一個新冠肺炎患者平均可新感染周圍多少人。Rt指數低於1表示每名患者平均感染不足1人，代表疫情已得到控制並會逐漸消失。

張文宏稱，因此，從短期來看，應迅速提升疫苗的接種效率，如此才能在短期內有效控制疫情的爆發式增長，否則今年全年將面臨醫療擠兌的壓力和新冠相關死亡人數的繼續攀升。