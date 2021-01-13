疫情吃緊！12省取消團拜聯歡 多省延後兩會

1月12日，石家莊市元氏縣使莊村村民排隊準備進行核酸採樣。(新華社)

新冠疫情 進一步蔓延，東北、華北多地已處於封城狀態。截至12日，中國 至少已有12個省份陸續發通知要求取消團拜、聯歡、聚餐、年會等群體性聚會和人員密集型活動。重災區河北並宣布押後舉行全省政協及人大會議。學者認為，今年多個省「兩會」會期均押後，甚至可能首次取消。

澎湃新聞報導，元旦以來，江西、四川、黑龍江等多個省份也陸續發出通知要求取消群體性聚會和人員密集型活動，湖北、陝西、甘肅等省份也加入通知，要求取消團拜活動，並倡導就地過年。

此外，山西晉中，安徽合肥，山東淄博、青島、濟南、臨沂、泰安，福建福州、泉州、漳州，河南南陽，廣東珠海，內蒙古呼和浩特等地市也已紛紛推出疫情管控措施，要求取消聚集性活動。

在連續二次「非必要，非緊急，不旅行」通知後，中國駐美國大使館10日再發表一篇逾3000字的長文，希望對廣大旅美中國民眾動之以情，呼籲春節期間不要返回中國過年。

中國駐美國大使館指出，截至1月8日，輸入中國的確診病例累計已達4391例。雖然實施了「雙檢測」措施，但自美國輸入確診病例仍然幾乎每天都發生。

自由亞洲電台報導，河北省疫情形勢嚴峻，河北人大宣布，原定於近期舉行的13屆人大四次會議，推遲召開，召開時間另行決定。

不僅是河北省，廣東、湖北等省份都未公布省分協及人大會議召開日期，以往這類會議召開時間於1月上旬或更早公布，並在1月中旬之後舉行會議。

廣東省人大會議去年1月14日至17日舉行人大會議，但今年據說不會舉行。而湖北省人大會議是在去年1月13日至18日舉行，但是今年因為疫情沒有舉行。

湖北居民高先生說，每年省一級兩會都在一月中旬舉行，但是今年沒有相關消息，「從12月份開始開會，先是區（人大），市（人大）、市人大，三級政府會議開完了，到三月份開全國兩會 」，現在小區進出又開始刷健康碼，他認為關鍵可能在這裡。