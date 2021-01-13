10天400確診！河北3市封城 石家莊2萬村民大轉移

1月12日，在石家莊市元氏縣使莊村，醫務人員入戶為行動不便的村民進行核酸採樣。(新華社)

河北疫情 擴大，昨天再增90例本土確診，短短十日內，河北此波疫情確診病例已近400例，為遏制疫情蔓延，石家莊、邢台、廊坊三地已全域封閉管理，人員車輛非必要不外出。另外，河北本輪疫情主要分布在農村，打破了此前專家對於「病毒在農村的傳播風險小於城市」的預期。

綜合媒體報導，河北省副省長、河北省應對疫情工作領導小組副組長兼辦公室主任徐建培12日宣布，河北對石家庄市、邢台市、廊坊市全域實行了封閉管理，人員、車輛非必要不外出。對三市中高風險地區內的村庄和居民小區採取更為嚴格的封控措施。

同時，河北還在公路、鐵路、城市客運、民航、水路等方面採取了嚴格的管控措施，封住大交通，管控小交通，堅決防止重點地區人員流動導致疫情向外傳播擴散。

為確保首都北京 的安全，與北京接壤的河北省三河市12日上午也宣布，全市村民、居民居家隔離觀察七天，不得外出、不得進京。通告還鼓勵群眾互相監督、檢舉不遵守通告規定者。

香港文匯報報導，河北省疾病預防控制中心主任、流行病學專家李琦表示，本次河北疫情發展速度較快，短時間內出現大量病例，主要分布在農村地區，以農民為主。截至目前，農民占所有病例的70.07%，發病人群以中老年為主，以普通型和無症狀為主，因此加強基層尤其是農村疫情防控將是工作重點。

根據流行病學調查發現，到目前為止所有陽性患者分布均呈局部高度聚集性。截至11日24時，石家莊76.39%的病例發生在藁城區，藁城區95.62%病例發生在增村鎮，邢台南宮市呈現局部小規模的聚集疫情。

此前，新冠肺炎疫情沒有在農村大規模暴發。基於此，人們一度認為，由於農村的人口密度小、空氣環境好，病毒在農村的傳播風險小於城市。「河北疫情防控的嚴峻形勢打破了這一預期。」中國 價值醫療研究中心執行主任梁嘉琳表示。

中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮表示，這次聚集性疫情暴發主要原因在於「早發現」沒有做到位，基層醫療機構警覺性不高，造成貽誤時機。

央視新聞報導，為防控疫情，從1月11日開始，石家莊藁城區對增村鎮12個村莊兩萬多名村民全部進行異地集中隔離觀察。

「今天我們村轉移，不落一戶不落一人」。增村鎮增村居民透露，村民們收到緊急通知，要求當天全部轉移，「人員撤離後，村內每天要進行強力消毒」。不過，因為村民人數較多，11日當天並沒有完成全部轉移。通知也未提及人員的撤離目的地。