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神童！廣西2歲男孩玩魔術方塊 打破兩項世界紀錄

中國新聞組／廣州12日電
「最小年齡還原三階魔方」世界紀錄挑戰過程照片。 （取材自廣西新聞網）
「最小年齡還原三階魔方」世界紀錄挑戰過程照片。 （取材自廣西新聞網）

去年12月19日，廣西南寧市年僅2歲237天的小男孩韋欽勻，用1分34.84秒還原隨機打亂的三階魔術方塊。這一成績，經世界紀錄認證（WRCA）官方審核，成功刷新「最小年齡還原三階魔方」世界紀錄。官方認證證書，近日快遞到他手中。此前不久，他剛創造「最小年齡5分鍾內還原8個金字塔魔方」的世界紀錄。

來源：YouTube

南國早報報導，在南寧市青秀區一咖啡館內，母親李女士正陪著兒子韋欽勻在玩三階魔方。雖然周圍環境有些許嘈雜，但小朋友神情專注，抓著魔方的雙手手指像是設置好的程序，迅速、有序地轉動著魔方。一番眼花撩亂的操作後，顏色已打亂的魔方被順利復原。

「除非他心情不好不想做，要不然他都能給你扭（復原）回來。」李女士打趣說。

據悉，韋欽勻小朋友在成功刷新「最小年齡還原三階魔方」世界紀錄的前一個多月，還創造了另一個世界紀錄。李女士表示，在2020年11月8日，兒子韋欽勻在南寧市發起金字塔魔方世界紀錄挑戰，在公證人員的見證下，韋欽勻5分鍾內成功還原8個金字塔魔方，挑戰當天年齡為2歲196天，並經世界紀錄認證（WRCA）官方審核，創造「最小年齡5分鍾內還原8個金字塔魔方」的世界紀錄。

據報導，李女士表示，她發現韋欽勻對世界就充滿好奇心，喜歡探索、喜歡挑戰，家裡任何一個區域，房間、廚房、衛生間、陽台每個角落他都會翻個遍，對感興趣的東西總是能反復研究，沉浸其中；為了滿足他的好奇心，她也經常買各種各樣的玩具給他玩。在兒子兩歲出頭時，她發現兒子對魔方玩具愛不釋手，總喜歡捧在手裡進行把玩、轉動。

2020年下半年，一次偶然機會，韋欽勻結識2019年wca中國魔方錦標賽七階魔方項目冠軍蘇鍇老師。老師發現韋欽勻在同齡小朋友中，表達能力及對空間、顏色、數字敏感性都較為突出。出於嘗試一下的心態，老師開始教韋欽勻一些入門知識、技巧。幾次接觸下來後老師發現，韋欽勻總能在較短時間內吸收、領悟。

報導指出，李女士坦言，由於孩子在魔方這方面有興趣、有潛力，他們計畫讓孩子把這個愛好堅持下去，繼續挑戰難度更高的世界紀錄。

韋欽勻與導師蘇鍇（2019年wca中國魔方錦標賽七階魔方項目冠軍）合影。 （取材...
韋欽勻與導師蘇鍇（2019年wca中國魔方錦標賽七階魔方項目冠軍）合影。 （取材自廣西新聞網）

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