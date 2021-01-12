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湖南中學女老師腿傷難行走 男學生們自發做了這件事…

中國新聞組／北京12日電
學生背吳丹上樓。（取材自瀟湘晨報）
學生背吳丹上樓。（取材自瀟湘晨報）

湖南岳陽平江縣三市鎮三市中學的女老師吳丹近日意外腿受傷。臨近期末考試，為了不耽誤學生學業，她拄著拐杖回到講台。看到老師的狀況，班上女生主動詢問，並提供生活上的幫助；男生則輪流負責護送她的上班之路：自發每天背著她從寢室到教室，上下八樓。

瀟湘晨報報導，吳丹表示，自己受傷後學生的變化肉眼可見：一名擦著下課鈴放學的男生不再著急「 跑路 」，會小心將自己護送回宿舍後才離開。

該校校長李檢法表示，吳丹於2019年到學校，目前擔任九年級215班的班主任和三個班的化學老師，教學任務很重。2020年12月中旬，她因意外左腿韌帶拉傷造成骨折，骨傷科醫生建議在家休養至少一個月。

「但吳丹到骨傷科醫院進行治療僅請了一天假。」  李檢法說，他曾勸吳丹多休息幾天，可她表示 「身為班主任，幾天不在不利於班級工作開展。」

之後，不顧父母和醫生的反對，她強行拄著雙拐回到講台，每天堅持給學生上課。

據報導，班上的學生看在眼裡，開始用自己的方式 「 守護」老師的上班路。

最初，獨自拄著拐棍的吳丹上下樓非常困難。於是，215班的幾個高個子男生自發組隊，每天早上7點55早自習下課後，他們就會到老師的寢室門口接她上課。

一位學生背著吳丹，另一位學生在一旁扶著，旁邊一位學生拿著雙拐。三人把吳丹從宿舍四樓背下來，她拄著拐慢慢挪到教學樓，學生們再背起她走上教學樓四樓。

就這樣，全班男生輪流用背著的方式接送老師，堅持了三個星期。

此外，班上同學每天都會把早晚餐送到吳丹的寢室，午飯則是他們打餐後送到吳丹辦公室；女生們會時常來詢問老師要不要去廁所，看她有什麼需要幫忙的事情。

報導指出，吳丹說，因為自己剛畢業一年，和學生們年齡相差不大，平日裡與學生的相處就像姊姊和弟弟妹妹一樣，氣氛比較融洽。對於 「弟弟妹妹」 們的關照，吳丹表示自己很感動。「我們相互促進，相互成長。能夠遇見他們讓我覺得特別幸運。」

吳丹說，自己的傷情恢復良好，現在已經不用去醫院。然而，目前學生們仍然輪流護送她上下課。

學生護送帶傷上課的吳丹。（取材自瀟湘晨報）
學生護送帶傷上課的吳丹。（取材自瀟湘晨報）

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