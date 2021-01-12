被蹭！抖音圈千萬粉 袁隆平不知情

中國「雜交水稻之父」袁隆平被人蹭熱開通抖音帳號，自己不知情還在種稻。（取自新華網）

中國 「雜交水稻之父」袁隆平開通抖音 帳號，一夜漲粉千萬的消息引起關注。新華社隨後找到袁隆平求證，他說不知道自己被開了抖音號。

澎湃新聞報導，ID名為「袁隆平中華拓荒人」的帳號9日晚在抖音開通，帳號認證信息有三個，分別是共和國勛章獲得者、雜交水稻之父、青島海水稻研究發展中心主任。

抖音還表示，一周內，「袁隆平中華拓荒人」將會在抖音、今日頭條、西瓜視頻開啟首場直播。

新華社找到了正在海南種稻的袁隆平，他表示，自己並不知情。還很大氣的對漲粉千萬表示「感謝網友的熱情」。

新華社進一步發現，註冊「袁隆平中華拓荒人」抖音帳號其實是一家企業在蹭熱點私下操作，因此引發眾怒。報導還指，針對「公司炒作，卻能通過抖音實名認證」的質疑，抖音僅回應，需要了解再清楚，暴露平台的認證把關恐有漏洞。

來源：澎拜新聞@YouTube

觀察者網報導，抖音就事件作出回應，指出青島海水稻研究發展中心有限公司（以下簡稱：青島海水稻中心，袁隆平為該公司法定代表人）去年8月與抖音聯繫，就袁入駐抖音、今日頭條、西瓜視頻，科普「三農」知識等方面合作進行多次溝通。

抖音表示，青島海水稻中心在去年10月並向抖音提供了袁隆平授權函和袁隆平本人身分證資訊等認證必需資料，並完成實名認證。

抖音並稱，對袁隆平充滿敬意，該帳號的後續處理，將完全尊重院士及其相關工作團隊的意見。