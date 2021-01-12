鼓勵「就地過年」 成北京新「政治任務」

北京的許多政府部門、央企、國企都接到一項「政治任務」，留在崗位過春節，不回鄉過年。圖為2021台青迎新聯誼晚會。（中新社）

春節是中國 人最重要的節日，「有錢沒錢回家過年」一直深植人心，但最近在北京 的許多政府部門、央企、國企都接到一項「政治任務」，留在崗位過春節，不回鄉過年。

中國經近一年的防疫已取得基本控制，再一個月就是春節，多人原本以為可比照去年「十一黃金周」隨意出行，但在各地近期接連爆發疫情後，各地政府已倡議就地過節，不要大範圍往返，目前已有24個省分響應，且由中共黨政企單位帶頭實行。

是否採取嚴格的出行管制措施，部分疾控衛生專家早前有不同看法，但中國工程院院士張伯禮表示，去年「十一黃金周」，幾億人口在流動都沒有事兒，但春節期間流動，不行。張伯禮強調，因為現在正處於寒冷季節，非常適合病毒生存。挺過去，就能迎來春暖花開，加上新冠疫苗普遍接種，疫情防控形勢就會迎來決定性勝利。

中國春運被稱為世界最大人口的遷徙，2019年達到29.9億人次，2020年因疫情爆發腰斬一半到14.7億人次。今年各省倡議不返鄉，且嚴防嚴查，估計春運人次將創下歷史最低紀錄。

例如浙江省為了留住外地員工，提出「在浙過年」方案，提出鼓勵企業發放「留崗紅包」、安排文化旅遊活動等措施。北京市要求中共黨政官員帶頭在北京過節，確需離京的要嚴格審批管理。

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武漢市稱，即使是低風險地區返回武漢過春節的人員，包括大學生、上班族、農民工等，全部要持7天內核酸檢測 陰性證明，不能提供核酸檢測陰性結果的，街道為其安排一次核酸檢測，並進行14天的社區健康管理，明擺著就是希望這段期間人員不要進入武漢。

其他包括安徽省、河南省等農民工輸出大省也都倡議非必要不要返鄉，要回來的除要攜帶近7日內核酸檢測證明並提前2天向所在村、社區報備，返鄉途中要全程佩戴口罩。

許多網友看到返鄉路迢迢，深感憂慮，因為去年已經沒有回家，今年恐怕又得泡湯，有人已經開始計畫如何留在工作崗位過節。