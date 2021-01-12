中國新增確診連續2天破百 河北占7成

河北省石家莊市槁城區小果莊村槁城區的異地集中隔離觀察人員11日準備乘坐專用車輛。（中新社）

中國 進入秋冬後各地出現零星新冠病例，但近一個月來疫情 快速升溫，據官方通報，10日單日新增179例（含無症狀感染者），是5個多月來首次單日新增破百，其中河北省就占了131例。重災區河北石家莊目前已啟動全面普篩，截至11日測出陽性354份。11日全中國新增136例新冠確診者，其中本土113例，連續兩日破百。

據香港文匯報引述新華社報導，石家莊經過第一輪需時72小時的全員核酸檢測 之後，逾千萬人口的河北石家莊檢測出陽性354份，檢出率萬分之零點三五。石家莊副市長孟祥紅表示，全市12日將進行第二輪核酸檢測，由於日檢測能力高達100萬人份樣本的「火眼」實驗室建成，和其他省市醫療隊的增援，第二輪預計48小時可完成。

中國新增本土確診85例，河北占82例。（取材自澎湃新聞）

孟祥紅表示，從2日至11日上午12時，石家莊市累計報告確診469例（含無症狀感染者），無危重病例，無死亡病例。

河北「火眼」實驗室副總指揮趙立見表示，為了使日檢測能力達到10萬單管，他們用不到兩天的時間，從全國各地調遣檢測人員400多名，加上在本地人員共500餘人。同時，員工實行兩班倒，儀器設備24小時不停，全力進行核酸檢測。此外，全自動檢測設備的加入，也讓「火眼」實驗室的檢測能力倍增，降低了人工操作的失誤率和感染風險。

來源：觉遍十方@YouTube

報導指，浙江、江蘇、北京、天津、湖北等多地醫療隊，已先後抵達河北。1100名來自外省市的醫護人員11日在河北醫科大學第一醫院廣場集結，分為10支核酸檢測突擊隊，其中2支隊伍率先前往中高風險地區為居民進行核酸檢測，其餘隊伍12日開始前往裕華區787個檢測點，完成第二次全員核酸檢測任務。

另據本報系聯合報報導，石家莊市的確診病例突增，經流調發現，早在去年12月中旬就有多名確診者因發燒與咳嗽到多地藥房自行買藥控制病情。

河北省疫情再起，當地提前放假的大學生回不了家和學校，困在街頭；還有來自河北的司機被困在路上，哭訴：「飯不賣給我們吃，油不給我們加，路不讓我們走，讓我們怎麼辦哪？」這讓許多人想起去年初的武漢，網友呼籲「不要歧視河北人」。