我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

中國學者稱把錢花光就是愛國 網友諷：沒錢怎花錢

中國新聞組／上海12日電
前華安基金首席經濟學家林采宜。（視頻截圖）
前華安基金首席經濟學家林采宜。（視頻截圖）

第九屆中國首席經濟學家論壇年會日前在上海舉行，前華安基金首席經濟學家林采宜在會中提到「消費在經濟成長中扮演的角色越來越重要」，接著表示「花錢就是最好的愛國方式」。此番言論引發熱烈議論，有網友表示，「不是不想花錢，而是身上背著各種重負，沒錢花！」也有人嘲諷，要她以身作則，把她的錢分給大家花，不要只出一張嘴。

新浪財經報導，林采宜指出，消費就是內循環的需求，「前兩年我就說過，把錢花光，為國爭光。愛國主義怎麼愛呢？很簡單，花錢就是最好的愛國方式。現在到內循環這個概念上來說，我還是這個觀點。」她表示，只要消費能夠強勁增長，中國經濟未來的動力就會源源不斷。

影音來源：YouTube

據報導，林采宜表示，女人從來都是消費的主力，特別是年輕的女性，否則所有的營銷不會都針對女性。

此外，林采宜談及消費結構的變化時表示，「拉動消費的產業，不僅僅只是吃喝。當貧困消失後，對有錢的階層來說，最大的敵人就是衰老」，因此綠色食品、運動健身、各種抗衰的保健品都成為消費新熱點。

林采宜強調，想要拉動消費需求，一靠製造時尚，二靠製造焦慮，「製造些健康的焦慮、衰老的焦慮，消費就全來了」。

林采宜的談話引發熱議，網友表示，「養家餬口、養老防老、防病、防災、房價繼續升，專家你替百姓負責不？」，還有網友怒批，「人民背上有按揭、教育、醫療、養老幾座大山，如何花錢？」

前華安基金首席經濟學家林采宜。（取材自第一財經）
前華安基金首席經濟學家林采宜。（取材自第一財經）

中國 健身 教育

上一則

中國國藥控股疫苗甫上市 董事長突傳去職

下一則

寵物龜零下17度℃凍僵！飼主竟「煮來吃」 一下鍋嚇壞了…

延伸閱讀

倫敦進入「重大事件」狀態 醫院恐因疫情不堪重負

倫敦進入「重大事件」狀態 醫院恐因疫情不堪重負
南加洛縣醫院系統不堪重負 已採取新治療制度

南加洛縣醫院系統不堪重負 已採取新治療制度
中官員點子：腐敗分子貪幾個億 財產可作養老儲備金

中官員點子：腐敗分子貪幾個億 財產可作養老儲備金
投資、養老、度假… 山東乳山海景房 上演空城計

投資、養老、度假… 山東乳山海景房 上演空城計

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
阿里巴巴創辦人馬雲已經「神隱」超過兩個月，西方媒體現在都在問：「馬雲在哪兒？」美聯社

失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

2021-01-06 08:02
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
楊柳在竹子上舞姿翩躚。(取材自紫牛新聞)

貴州姑娘 「水上漂」火到國外 網：這是什麼中國功夫！

2021-01-06 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回
拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面