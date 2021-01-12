中國學者稱把錢花光就是愛國 網友諷：沒錢怎花錢

前華安基金首席經濟學家林采宜。（視頻截圖）

第九屆中國 首席經濟學家論壇年會日前在上海舉行，前華安基金首席經濟學家林采宜在會中提到「消費在經濟成長中扮演的角色越來越重要」，接著表示「花錢就是最好的愛國方式」。此番言論引發熱烈議論，有網友表示，「不是不想花錢，而是身上背著各種重負，沒錢花！」也有人嘲諷，要她以身作則，把她的錢分給大家花，不要只出一張嘴。

新浪財經報導，林采宜指出，消費就是內循環的需求，「前兩年我就說過，把錢花光，為國爭光。愛國主義怎麼愛呢？很簡單，花錢就是最好的愛國方式。現在到內循環這個概念上來說，我還是這個觀點。」她表示，只要消費能夠強勁增長，中國經濟未來的動力就會源源不斷。

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據報導，林采宜表示，女人從來都是消費的主力，特別是年輕的女性，否則所有的營銷不會都針對女性。

此外，林采宜談及消費結構的變化時表示，「拉動消費的產業，不僅僅只是吃喝。當貧困消失後，對有錢的階層來說，最大的敵人就是衰老」，因此綠色食品、運動健身 、各種抗衰的保健品都成為消費新熱點。

林采宜強調，想要拉動消費需求，一靠製造時尚，二靠製造焦慮，「製造些健康的焦慮、衰老的焦慮，消費就全來了」。

林采宜的談話引發熱議，網友表示，「養家餬口、養老防老、防病、防災、房價繼續升，專家你替百姓負責不？」，還有網友怒批，「人民背上有按揭、教育 、醫療、養老幾座大山，如何花錢？」