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汶川地震「豬堅強」13歲了！老到站不了… 飼養員盼牠長命百歲

中國新聞組／北京12日電
13歲汶川地震「豬堅強」大部分時間只能躺著，已經無法自主站立。（取材自紅星新聞）
13歲汶川地震「豬堅強」大部分時間只能躺著，已經無法自主站立。（取材自紅星新聞）

四川成都寒潮持續，在建川博物館內，13歲汶川地震「豬堅強」大部分時間只能躺著，已經無法自主站立，進食時需要飼養員攙扶起身。「豬堅強」整日躺在稻草上蓋著棉被，烤著電暖器。照顧牠6年的飼養員龔國成表示，下雪後，「豬堅強」情況更糟了，並希望牠能過完這個春節，能挺到5月12日，活滿14歲。

紅星新聞報導，近日有網友稱，13歲的豬堅強已經不能自主站立，整日躺在稻草上蓋著棉被，烤著電暖氣，建川博物館飼養員龔國成說，下雪之後，豬堅強情況更糟了，希望他能過完這個春節。

https://www.youtube.com/watch?v=k9LfIAOHi2A

來源：YouTube

今年5月即將滿14歲的豬堅強，是2008年汶川地震時，被埋在成都彭州龍門山鎮村的廢墟下，靠著吃木炭、喝雨水，生存了36天後被刨出。隨後，「豬堅強」被建川博物館買下並在博物館度餘生。

照顧豬堅強接近6年的飼養員龔國成表示，14歲的豬，相當於人類100歲左右，「最近天氣寒冷，牠行走不方便，加之地震時本來就造成了殘疾，所以，年紀大了關節比較僵硬，後腿行走不便。」龔國成說，現在已經為豬堅強加了暖氣，吃的素食也是經過加熱後再餵養，每天晚上下班之前，龔國成還特意為豬堅強蓋好棉被後才離開，「但是不曉得什麼原因，一、兩個小時後，牠就把被子蹬得很遠。」

龔國成說，豬堅強應該能活過今年冬天，就算再活一年半載也沒有問題，「我希望牠能盡量長久地活下去。」

「懶豬」是龔國成喊豬堅強的暱稱，他表示，相處這麼多年，他們之間也有了感情，即便龔國成站在房間外說話，豬堅強只要聽到了，就會抬起頭東張西望，尋找他的身影。而龔國成每天除了為豬堅強打掃衛生、餵食外，還會跟牠說說話，說得最多的就是，「你聽話一點，拉屎不要亂拉，不要把被子蹬開，好好吃飯。」龔國成說，和豬堅強相處，不僅是一份工作，更是一種幸運。

博物館 地震 YouTube

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