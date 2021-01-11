1瓶差1500元…學校疑用學生人頭 抽低價茅台
遼寧瀋陽一所學校被爆出組織學生到商場去取中獎的茅台酒，當地由於新增新冠本土病例，染疫風險高。微博一曝光，班長緊急通知停止取酒行動，該校學生處處長更矢口否認此事。
封面新聞報導，一名該校學生稱，2020年12月開始，班長傳達學生處通知，要求學生實名註冊華潤萬家App，然後去抽1499元（人民幣，下同，約231美元）一瓶的茅台酒。1月8日，班長通知，中獎者隔日上午乘坐學校專車去取酒，交回學校後，可以獲得50元獎勵。
爆料學生表示，學校要學生下載華潤萬家App，每個人必須用統一指定的密碼。註冊完就去抽獎，抽中一瓶茅台酒只需要支付1499元，由於外面一瓶可以賣到3000多元，中獎算是低價購買，學校會把錢轉給抽中的同學。
聊天截圖顯示，該校一個120多人的班級裡，一名學生讓大家「現在註冊」，要求註冊後馬上完成實名認證，然後要發截圖，並稱「上邊有要求，統一密碼，實名認證，看個視頻就行」。
學生說，群內發言的是班長，他嘴裡的「上邊」是學校學生處。註冊帶有強迫性，所有人都用一個密碼，不註冊班長還會在群裡點名。截圖證實，班長在群裡說：「沒給我發的，等著我點名呢嗎？現在給我發，再不發我就發名單點名了」。
中獎買酒的錢是學校出的，酒取回來要交給學校，結束會給學生50塊錢，「我們也沒多抵觸，學生都是小孩嘛，也沒啥事」。
另一名學生則表示，瀋陽疫情這麼嚴重，還組織學生去取酒太冒險了，可能是取酒時間快到了，因為規定的時間是1月1日至14日，「學校開學就封閉的，突然通知統一坐車出去，學生肯定是辦不到的，只有學校領導才行」。
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