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1瓶差1500元…學校疑用學生人頭 抽低價茅台

中國新聞組／北京11日電
貴州茅台一瓶難求，遼寧廣告職業學院傳出組織學生到商場去取中獎的茅台酒後交回學校可獲50元獎勵，引發爭議。此為貴州茅台示意圖。（新華社）
貴州茅台一瓶難求，遼寧廣告職業學院傳出組織學生到商場去取中獎的茅台酒後交回學校可獲50元獎勵，引發爭議。此為貴州茅台示意圖。（新華社）

遼寧瀋陽一所學校被爆出組織學生到商場去取中獎的茅台酒，當地由於新增新冠本土病例，染疫風險高。微博一曝光，班長緊急通知停止取酒行動，該校學生處處長更矢口否認此事。

封面新聞報導，一名該校學生稱，2020年12月開始，班長傳達學生處通知，要求學生實名註冊華潤萬家App，然後去抽1499元（人民幣，下同，約231美元）一瓶的茅台酒。1月8日，班長通知，中獎者隔日上午乘坐學校專車去取酒，交回學校後，可以獲得50元獎勵。

爆料學生表示，學校要學生下載華潤萬家App，每個人必須用統一指定的密碼。註冊完就去抽獎，抽中一瓶茅台酒只需要支付1499元，由於外面一瓶可以賣到3000多元，中獎算是低價購買，學校會把錢轉給抽中的同學。

聊天截圖顯示，該校一個120多人的班級裡，一名學生讓大家「現在註冊」，要求註冊後馬上完成實名認證，然後要發截圖，並稱「上邊有要求，統一密碼，實名認證，看個視頻就行」。

學生說，群內發言的是班長，他嘴裡的「上邊」是學校學生處。註冊帶有強迫性，所有人都用一個密碼，不註冊班長還會在群裡點名。截圖證實，班長在群裡說：「沒給我發的，等著我點名呢嗎？現在給我發，再不發我就發名單點名了」。

中獎買酒的錢是學校出的，酒取回來要交給學校，結束會給學生50塊錢，「我們也沒多抵觸，學生都是小孩嘛，也沒啥事」。

另一名學生則表示，瀋陽疫情這麼嚴重，還組織學生去取酒太冒險了，可能是取酒時間快到了，因為規定的時間是1月1日至14日，「學校開學就封閉的，突然通知統一坐車出去，學生肯定是辦不到的，只有學校領導才行」。

聊天截圖顯示，該校2020級一個120多人的班級裡，晚上7點半後，一名學生@所有...
聊天截圖顯示，該校2020級一個120多人的班級裡，晚上7點半後，一名學生@所有人，讓大家「現在註冊」，要求註冊後馬上完成實名認證，然後要發截圖，並稱「上邊有要求，統一密碼，實名認證，看個視頻就行」。（取材自封面新聞）
一名該校學生稱，2020年12月6日開始，班長傳達學生處通知，要求學生實名註冊華...
一名該校學生稱，2020年12月6日開始，班長傳達學生處通知，要求學生實名註冊華潤萬家app，然後去抽獎1499元一瓶的茅台酒。1月8日，班長通知，中獎者9日上午乘坐學校專車去取酒，交回學校後，可以獲得50元獎勵。（取材自封面新聞）

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