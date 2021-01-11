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菸草業年薪18萬 網友：再羨慕也進不去

中國新聞組／北京11日電
中國菸草總公司員工平均薪水高達18萬。（取材自微博）
中國菸草總公司員工平均薪水高達18萬。（取材自微博）

財政部日前發布了中國菸草總公司工資狀況，2019年職工平均人數51.6萬人，平均年薪高達18.67萬元（人民幣，下同，約2.8萬美元）。新聞登上熱搜，不少網友大喊羨慕，「錢多事少離家近」「這可不只是鐵飯碗，簡直是不銹鋼飯碗啊」。

綜合媒體報導，菸草業是很多人的夢想，工資高不說，光是年終獎都讓人羨慕。菸草局作為一個頂尖國企，全年實現工商稅利總額萬億元，全年上繳財政總額萬億元，職員的工資都不低。

據了解，中國菸草行業職工總數約52萬人，設有省級菸草專賣局（公司）33家，地市級菸草專賣局（公司）451家，縣級菸草專賣局（分公司或營銷部）2426家；省級捲菸工業公司19家，捲菸生產點94個；打葉復烤企業26家；各類多元化企業506家；在境外投資設立捲菸工廠和配套企業30家。

網上資料顯示，在浙江菸企業務崗工資水平約20萬元（約3萬美元），管理崗的薪資待遇往往要比業務崗還要好。

對於這麼好的薪水，網友表示，「真不知道除了羨慕還能說啥」「果然是利潤最高國企」「員工拿高薪損害廣大國民健康？」「羨慕吧，不過一般人進不去的」「銅牆鐵壁，根本進不去」。

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