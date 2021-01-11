我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

聯邦眾院民主黨決議彈劾川普

月薪5千不該吃西貝？前副總轉發微博挨轟

中國新聞組／北京11日電
北京一家西貝餐廳門店。（取材自每日經濟新聞）
北京一家西貝餐廳門店。（取材自每日經濟新聞）

西貝前任副總裁楚學友日前轉發一篇文章，讓知名餐飲品牌「西貝」再次因漲價被「罵」上熱搜。文章中一句「畢竟95%的微博網友月收入在5000元（人民幣，下同，約770美元）以下」，楚學友評論「學習了」，似乎「贊同」月薪5000元以下不該吃西貝，引發輿論反彈。

每日經濟新聞報導，這篇由有微博認證為「新浪財經專欄作家」的向小田所寫的文章稱，西貝和海底撈漲價，之所以產生較大輿論反彈，是因為得罪了一大批微博網友，「畢竟95%的微博網友月收入在5000元以下……」，獲得楚學友轉發。雖然他事後已將這則轉評刪除，但仍引發網友熱議，一度衝上熱門話題。不少網友吐槽，西貝分量少定價太貴，自我膨脹、定價與服務不對等。

西貝公司表示，楚學友已於2020年9月從西貝離職，該條微博不代表西貝的立場。針對西貝漲價問題，西貝表示，餐廳菜品的價格是隨著原材料成本價格的變動而變動的，因為西貝在菜品的選材上很嚴苛，所以在選材、運輸、用料等方面背後的確有很高的成本。

其實，這已經不是西貝第一次站上輿論風口，之前西貝董事長賈國龍稱「年輕人應該首選北上廣」的話題就登上微博熱搜，他表示，對於自己的兒女，他建議，哪個地方競爭激烈，就應該去哪。對於創業，他認為，年輕人只要能把自己的時間排得滿滿的，在自己感興趣的事上，就是對的。

對此，網友紛紛留言：「站著說話不腰疼」「大佬們喜歡談理想，而我們也要接受現實」「都去北上廣了其他城市的年輕人越來越少」「自己的家鄉等待誰去建設」「不同的人不同考慮吧」。

西貝前任副總裁楚學友。（取材自微博）
西貝前任副總裁楚學友。（取材自微博）

微博 人民幣 美元

上一則

WHO新冠病毒溯源國際專家 14日赴中考察

延伸閱讀

舊愛炒作三角關係模糊焦點 黃曉明退出「姐姐2」

舊愛炒作三角關係模糊焦點 黃曉明退出「姐姐2」
尾巴以為是魷魚…她叫外賣 夾起一整隻死老鼠

尾巴以為是魷魚…她叫外賣 夾起一整隻死老鼠

黃曉明退出「浪姐2」！網：保護Baby還李菲兒？

黃曉明退出「浪姐2」！網：保護Baby還李菲兒？
美社媒封鎖川普 中網民笑：只剩TikTok、歡迎來微博

美社媒封鎖川普 中網民笑：只剩TikTok、歡迎來微博

熱門新聞

圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
阿里巴巴創辦人馬雲已經「神隱」超過兩個月，西方媒體現在都在問：「馬雲在哪兒？」美聯社

失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

2021-01-06 08:02
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人