月薪5千不該吃西貝？前副總轉發微博挨轟

北京一家西貝餐廳門店。（取材自每日經濟新聞）

西貝前任副總裁楚學友日前轉發一篇文章，讓知名餐飲品牌「西貝」再次因漲價被「罵」上熱搜。文章中一句「畢竟95%的微博 網友月收入在5000元（人民幣 ，下同，約770美元 ）以下」，楚學友評論「學習了」，似乎「贊同」月薪5000元以下不該吃西貝，引發輿論反彈。

每日經濟新聞報導，這篇由有微博認證為「新浪財經專欄作家」的向小田所寫的文章稱，西貝和海底撈漲價，之所以產生較大輿論反彈，是因為得罪了一大批微博網友，「畢竟95%的微博網友月收入在5000元以下……」，獲得楚學友轉發。雖然他事後已將這則轉評刪除，但仍引發網友熱議，一度衝上熱門話題。不少網友吐槽，西貝分量少定價太貴，自我膨脹、定價與服務不對等。

西貝公司表示，楚學友已於2020年9月從西貝離職，該條微博不代表西貝的立場。針對西貝漲價問題，西貝表示，餐廳菜品的價格是隨著原材料成本價格的變動而變動的，因為西貝在菜品的選材上很嚴苛，所以在選材、運輸、用料等方面背後的確有很高的成本。

其實，這已經不是西貝第一次站上輿論風口，之前西貝董事長賈國龍稱「年輕人應該首選北上廣」的話題就登上微博熱搜，他表示，對於自己的兒女，他建議，哪個地方競爭激烈，就應該去哪。對於創業，他認為，年輕人只要能把自己的時間排得滿滿的，在自己感興趣的事上，就是對的。

對此，網友紛紛留言：「站著說話不腰疼」「大佬們喜歡談理想，而我們也要接受現實」「都去北上廣了其他城市的年輕人越來越少」「自己的家鄉等待誰去建設」「不同的人不同考慮吧」。