主編《讀書》雜誌 出版人沈昌文去世

中國《讀書》雜誌主編沈昌文去世。（取材自澎湃新聞）

知名出版人、學者沈昌文10日晨在北京 家中去世，享壽90歲。他曾任「生活‧讀書‧新知三聯書店 」總經理，長期執掌文化雜誌《讀書》，形成了不乏對學術文化界的前沿思考，又堅持大眾化的輕鬆活潑的獨特風格，吸引一批時下中國 文化界最忠實的讀者，對促進中國當代社會思想啟蒙發揮了重要作用。

紅星新聞報導，沈昌文生於1931年，上海人。1986年1月至1995年12月，任生活．讀書．新知三聯書店總經理兼《讀書》雜誌主編期間，大膽引進西方思想文化的新觀念，出版西方經典著作《寬容》、《情愛論》、《第三次浪潮》以及蔡志忠漫畫、金庸著作，在社會上引起極大反響。

來源：金庸武侠市井春秋@YouTube

沈昌文主持下的《讀書》雜誌，被認為是「觀念最開放、思想最活躍」的刊物，先後開設多個兼具文學性、思想性的專欄，使《讀書》雜誌成為中國知識界的一面旗幟。1996年1月退休後，沈昌文又發起創辦《萬象》雜誌，策畫出版《新世紀萬有文庫》等，並著有《閣樓人語》、《書商的舊夢》、《最後的晚餐》等。

文匯報報導，沈昌文去世消息傳出，出版界紛紛表達悼念。與沈昌文深交多年的出版人俞曉群說，後輩們與沈昌文的相處十分單純，就是精神上的追隨，心靈上的認同，「沈公永遠是我們的師傅」。

三聯書店前總編輯李昕形容沈昌文的一生就是「為了書籍的一生」。李昕表示，1986年中央恢復三聯書店做為獨立出版機構，第一任總經理沈昌文帶領29個年輕的同事，以「新銳」和「一流」作為出版質量標準，對促進中國當代社會思想啟蒙發揮了重要作用。

沈昌文對中國文化界影響深遠。（取材自澎湃新聞）

「沈公的飯沒有一頓是白吃的，他所抓住的出版線索都在不經意間露出端倪。他做的事遠遠超出一般出版人、出版商，而他又確實是一個精明的商人 」。在學者葛劍雄看來，沈昌文的初心就是拿出讀者最需要最有價值的書，同時讓作者在他的誘導啟發下產生最好的成果。

《八八沈公》一書的編者介紹裡描摹了沈昌文的多面人士：他是武俠小說裡「深蘊內斂的中年練家子」，他是一位無法複製的「思想的郵差」，他是「安徽打工妹」心中永遠的偶像。他是常背著雙肩包，自稱「不良老年」，獨一無二的沈公。