中國最強網紅！他開抖音1天、1條訊息未發 已漲粉千萬

袁隆平9日開通抖音帳號，10日粉絲數已超過1033萬人。（取材自澎湃新聞）

有中國 「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士袁隆平，日前開通抖音 帳號，不到一天粉絲數已超過千萬，還曾在10分鐘內「漲粉」30萬，超過一眾網紅。

澎湃新聞報導，袁隆平以「袁隆平中華拓荒人」為ID名稱，9日晚間開通抖音帳號，隨後被一些自媒體發現在網路上傳播，當天晚上就有500萬粉絲數，而「袁隆平入駐抖音」、「袁隆平爺爺什麼時候發抖音」還一度成為抖音熱榜第一。

1月10日下午5時1分的抖音熱榜排行第一名為「袁隆平爺爺什麼時候發抖音」。（取材自澎湃新聞）

袁隆平抖音至今一條消息未發，但粉絲數累計到10日晚間，已衝破1030萬大關。

據報導，袁隆平去年在「中國農民豐收節」時，曾以相同的ID名稱進駐視頻平台「快手」。根據快手上傳的內容，預計未來袁隆平將在抖音、今日頭條、西瓜視頻的帳號上持續分享農業知識、先進種植理念等內容；抖音相關負責人也說，袁隆平一周內會在上述平台開首場直播。

袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

來源：Lian [email protected]YouTube

此外，袁隆平海水稻團隊也將加入字節跳動公益「三農合夥人」計畫，推廣相關科研轉化成果，培養新農人，讓鹽鹼地改良技術和海水稻種植技術惠及更多的農戶，提升廣大農戶農業生產水平，帶動相關產業發展，促進農業技術普惠。

報導指，抖音方面說，之前也有過明星入駐還未發布內容就有很多人關注的情況，但袁隆平入駐後一晚上漲粉500萬，確實是沒有想到的，說明袁隆平深受抖音用戶尊敬和喜愛。