好大的官威！石家莊大爺拒戴罩「你算啥東西」 被起底

石家莊一名當地公安局退休官員韓姓男子公然拒絕戴口罩、強行出門，被攔後還態度惡劣、破口大罵。（視頻截圖）

中國新冠肺炎疫情 嚴峻，截至10日，中高風險地區已升為70個。其中，河北疫情尤其緊張，石家莊病例更是爆不停，防控措施趨鐵腕。但該地近日卻冒出一名囂張的大爺，不戴口罩、強行闖關卡試圖外出，多次試圖搶奪防疫人員的手機，並多次辱罵「你算個什麼東西」。事後大爺被起底，竟是高邑前公安 副局長。

石家莊一名當地公安局退休官員韓姓男子公然拒絕戴口罩、強行出門，與到場警察發生推搡。（視頻截圖）

綜合媒體報導，截至11日凌晨1時，微博上關於「石家莊大爺不戴口罩強行外出」、「河北辱罵防疫人員退休幹部道歉」的內容吸引了大批民眾圍觀、討論。

石家莊不戴口罩大爺的囂張行徑在網路上引起公憤，登上微博熱搜。（取材自微博）

石家莊不戴口罩大爺被起底為退休公安副局長，登上微博熱搜。（取材自微博）

輿論發酵後，高邑縣當局發布消息，指高邑縣文華苑小區居民韓某某9日上午違反疫情防控有關規定，辱罵防控執勤人員，造成不良影響。公安機關依法對其作出行政拘留5日的處罰，「韓某某已認識到錯誤，寫出致歉信，向防控執勤人員道歉，並得到諒解。」

根據網上流傳的視頻顯示，該66歲、韓姓退休人員滿頭白髮，穿著一件深色羽絨外套，試圖強行外企被攔後，曾與到場警察發生推搡。

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大爺的惡行引發大批民眾不滿，隨後就有網友指認出，大爺曾任職於高邑縣公安局的韓姓副局長。隨即網上掀起猛烈罵聲。「退休了還這麼霸道」、「好大的官威，這是退了，這要是在職的話，得是個什麼東西」、「何必跟自己退休金 過不去，畢竟一個退休幹部的養老金是普通退休工人數倍」、「打啥馬賽克啊！讓全國人民都瞧瞧」。

事件發酵後，該韓姓大爺表示「知道錯了」，願意公開道歉，「我吃飯的時候去拿白菜不讓過了，太心急了就呵斥了幾句。」

對於韓某的公開道歉，大眾並不認同。許多人紛留言，「不曝光他能道歉嗎？都是迫於壓力，一點誠意也沒有。」「這會兒道歉有用嗎？」「知道事情大了道歉？早先你幹什麼去了？你那橫勁哪去了？」。