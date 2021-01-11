政法工作會議召開：加強反壟斷

10日是首個中國人民警察節，安徽省合肥市肥西縣公安局花崗派出所民警在花崗鎮董崗社區開展警民互動活動。圖為肥西縣花崗鎮董崗社區的小朋友在試穿警用裝備。(新華社)

中共 中央政法工作會議於9日至10日在北京 舉行，會議要求，要圍繞營造市場化法治化國際化營商環境，推動健全相關法律法規，依法嚴懲破壞市場競爭秩序、侵害市場主體合法權益犯罪，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，平等保護各類市場主體合法權益。

據澎湃新聞，會議要求，圍繞服務創新驅動發展，健全以公平為原則的產權保護制度，加快新興領域和業態知識產權保護制度建設，嚴格落實懲罰性賠償制度，完善知識產權訴訟機制，推動形成激發全社會創新活力的全鏈條保障體系。要圍繞服務保障京津冀協同發展和雄安新區建設等重大戰略實施，加強立法跨區域溝通協調，建立健全執法司法協作機制。

此外，會議在總結2020年政法工作成績時指出，掃黑除惡專項鬥爭贏得新戰果。依法查辦雲南孫小果案、湖南「操場埋屍案」、黑龍江呼蘭「四大家族案」等重大複雜案件，緝捕涉黑涉惡在逃人員1609名，到案率94%。

截至去年11月底，全國依法打掉涉黑組織3584個、涉惡犯罪集團1萬1119個，打掉的涉黑組織相當於前10年總和。配合中共紀委監委查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題8.14萬起，給予黨紀政務處分6.81萬人，移送司法機關9220人。配合組織部門整頓軟弱渙散村黨組織10餘萬個，查處以賄選等不正常手段干擾影響村「兩委」換屆選舉問題400餘個。

作為今年中共政法工作重點之一，會議強調，要推進掃黑除惡「六建」工作，推動掃黑除惡常態化。要深入打擊整治群眾反映強烈的黃賭毒、盜搶騙、食藥環等突出違法犯罪，健全對新型網路犯罪和跨國犯罪打擊整治機制，加強社會治安重點地區滾動排查整治。加快推進立體化智慧化社會治安防控體系建設，健全公安 武警聯勤武裝巡邏機制，提高對動態環境下社會治安的主動防控力。