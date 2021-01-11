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中國擬砸3200億人民幣 建浙贛粵運河

記者林汪靜／北京11日電

中國擬興建世紀水運工程浙贛粵運河，貫通浙江、江西、廣東三省。近日，江西省政府公布「關於推進交通強省建設的意見」中，提到擬規畫投資「浙贛粵運河」3200億人民幣（約494億美元），使得這項世紀水運工程受外界關注。

澎湃新聞報導，根據上述意見的附件內容，浙贛粵運河由贛粵運河、浙贛運河組成。贛粵運河北起九江鄱陽湖口，穿越鄱陽湖、贛江幹流，經南昌、吉安、贛州入桃江，在贛州信豐縣穿越分水嶺，到達廣東境內湞水，經南雄到韶關北江，長約1228公里。江西境內758公里，規畫投資預算約1500億人民幣(約231億美元)。

浙贛運河東起浙江省杭州七堡，西至江西省信江褚溪河口，經錢塘江、蘭江、衢江、常山江，在衢州市常山縣上蔣至江西省玉山縣段跨越分水嶺，經信江過上饒、鷹潭等縣市注入鄱陽湖後進長江，長為767公里。江西境內410公里，規畫投資預算約1700億人民幣(約263億美元)。

意見稱，總長1995公里的浙贛粵運河對完善中國高等級航道網布局，形成內河水運新格局，連通京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大國家戰略區域，重新奠定江西南北水運大通道的優勢地位具重要意義。

事實上，贛粵運河、浙贛運河並不是中國首次提出的建設計畫。其中，連通長江和珠江水系的贛粵運河構想，更可追溯至明朝，而孫中山在建國方略中亦有提及。1960年以來陸續有人提出，2002年全國政協委員劉德洪建議打通贛粵運河。

此後，陸續有專家論證，但反對聲浪大，反對者認為打通贛粵運河，將對鄱陽湖水系的生態環境造成重要影響。不過，去年6月，江西省副省長吳浩調研贛粵運河規畫建設情況，即釋出推動該工程的訊號。

要實現贛粵運河的聯通，在目前的江西贛江、廣東北江建設基礎上，還需規畫建設江西贛州至廣東韶關段三級航道364公里。

至於浙贛運河，現有資料則來源於交通部規畫院編寫的「浙贛運河規劃方案研究」，該運河將採用通航千噸級船舶的三級航道規畫，預測浙贛運河開通後貨運量約為2500萬噸。

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