42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

貴州遵義7日舉辦了一場惹來熱議的婚禮，80歲殘疾穆姓老中醫迎娶42歲女弟子。新娘子透露被師父的針灸醫術所折服，甚至覺得是前世的緣份，老中醫的徒弟也大讚師妹有傳承針灸的事業心。但是這段婚姻引發網民質疑「不結婚就傳承不了手藝？」、「各有所圖，各有所需吧」。

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香港 01報導，該名中醫在當地有名氣，經營針灸館有很多弟子，但因自小殘疾一直沒有成婚。

7日的這場婚禮上，女徒弟推着師父出場，在婚禮上介紹相識經過，原來2016年時她的兒子因病出現發育遲緩症，腳部也有殘疾，她帶兒子找穆中醫針灸，病情有所好轉。當時她已很崇拜對方，欣賞其針灸醫術，其後乾脆拜他為師，相處過程中自然走在一起，「我們可能前世就有緣份」。

女徒弟其後更文采大爆發，說「若無相欠怎會相見，我也不知道上輩子是他欠我的，還是我欠他的，現在今生也結婚了，結合了，希望餘生請穆先生多多關照」，她稱婚後會花更多時間去學習針灸。穆中醫則稱沒想過有女徒弟會嫁給他，因自己是殘疾人士，形容「這叫天賜良緣」。

而從網上的婚禮片段所見，迎親隊伍排場十足，但相差逾40歲的婚姻，在網上引發了「新娘懷孕」的揣測。

大徒弟周先生指師父沒有任何子女，師妹也沒有懷孕。周先生不停大讚師妹有「有責任心、有事業心」，和師父結合目的是想將針灸事業傳承下去，「我們很多師兄妹都沒有這個能力嘛」。

對於周先生說「兩人結合才傳承得了針灸技術」，不少網民質疑「這門針灸為什麼一定要結婚才傳得了？傳承也沒必要結婚吧？」。但是也有網民表示，大家都是旁觀者，認為一對新人是「各有所圖，各有所需吧」，「感覺是老人沒有子女，想有個人照顧送終」。