奇！火災啥都燒了 京奧金牌完好 俄運動員：連緞帶也沒事

俄羅斯運動員舒庫里希娜在燒成灰燼的公寓櫥櫃中發現，自己的北京奧運會金牌竟完好無損。（取材自觀察者網）

北京奧運 會藝術體操冠軍、俄羅斯 運動員達里婭·舒庫里希娜（Daria Valeryevna Shkurikhina）在莫斯科的公寓日前突發火災，事後她在燒成灰燼的櫥櫃中發現，自己的北京奧運會金牌竟完好無損。

觀察者網報導，2008年，原北京奧組委文化活動部部長王寧曾介紹稱，北京奧組委將按照嚴格程序對獎牌使用的玉石和金屬材料進行選擇。除了成色一致外，抗衝擊性能、安全性能良好。

而據公開資料顯示，獎牌綬帶採用38%桑蠶絲和62%滌綸化纖雙面精織提花而成，經過高科技納米處理，防水、防蛀、防污、防火，永不褪色。

舒庫里希娜是俄羅斯著名藝術體操運動員，對俄羅斯體育事業作出巨大貢獻。除了2008年北京奧運會金牌，她還在2006、2008年兩屆歐洲錦標賽上獲得過5枚金牌，在2007年世界錦標賽上獲得3枚金牌。

俄新社報導稱，當日火勢凶猛，幾乎將臥室裡的所有東西都燒毀了。

舒庫里希娜表示，所有貴重物品都在這個房間裡，櫃子裡的一切都燒沒了，但這塊在北京奧運會上奪得的金牌卻完好無損，就連緞帶也是較為完好狀態。

目前，消防員已經撲滅大火，並且救出舒庫里希娜的兩隻小寵物，一隻貓和一隻栗鼠。

報導稱，由於公寓還未修復，所以目前金牌只能暫住在朋友家中。