我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

曾戰AlphaGo 柯潔：AI是冰冷的，我這輩子打敗不了

中國新聞組／北京9日電
中國棋手柯潔2017年5月不敵人工智慧AlphaGo，激動落淚。（新華社）
中國棋手柯潔2017年5月不敵人工智慧AlphaGo，激動落淚。（新華社）

人工智慧AI）的發展是科技界關注焦點之一，而近來最常被運用的領域在棋藝競賽上。曾與最強人工智慧「AlphaGo」對戰並敗北的中國圍棋國手柯潔8日表示，他現在基本上都是跟AI訓練，很少跟人類訓練了，「可能我太笨了，未來可能有戰勝它的人類，但我這輩子是不可能了」。

中新網報導，柯潔談到AI時表示，AI都是冰冷的，所以很痛苦：「跟AI下棋，那個勝率的線就像一個股市跌停，然後一條橫線……。」

2017年5月，當時還有三個月才滿20歲的柯潔在萬眾矚目的「人機大戰」被AlphaGo直落三後淚灑賽場，之後他曾表示，今後不再對戰AI。

不過，2018年8月，他又曾與國產AI「星陣」（Golaxy）對弈，最終戰至第145手柯潔中盤告負。賽後柯潔表示，他的布局並沒有落後很多，但到中盤需要拚計算力的時候，發現自己還是感覺力不從心，算得沒有「星陣」遠。

當時他還表示，未來還會和AI下棋，騰訊AI圍棋團隊「絕藝」已經成為國家隊的訓練夥伴，未來肯定免不了要和AI下很多盤訓練。「如果大家想看，我們有很多機會和AI下棋。」柯潔曾這樣說道。

AI 人工智慧 中國

上一則

新華社：國會暴亂戳碎美「濾鏡」美國素顏現形！

下一則

港媒：記錄反送中網站 「香港編年史」疑遭封鎖

延伸閱讀

智能識別手勢 助患者控制義肢

智能識別手勢 助患者控制義肢
助推城市數位化 華為四總部落戶蘇州

助推城市數位化 華為四總部落戶蘇州
準確率高達9成！SKODA「聽聲」App 智能分析車輛故障

準確率高達9成！SKODA「聽聲」App 智能分析車輛故障
新州12歲漆聖頤 打進世界圍棋決賽

新州12歲漆聖頤 打進世界圍棋決賽

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」