曾戰AlphaGo 柯潔：AI是冰冷的，我這輩子打敗不了

中國棋手柯潔2017年5月不敵人工智慧AlphaGo，激動落淚。（新華社）

人工智慧 （AI ）的發展是科技界關注焦點之一，而近來最常被運用的領域在棋藝競賽上。曾與最強人工智慧「AlphaGo」對戰並敗北的中國 圍棋國手柯潔8日表示，他現在基本上都是跟AI訓練，很少跟人類訓練了，「可能我太笨了，未來可能有戰勝它的人類，但我這輩子是不可能了」。

中新網報導，柯潔談到AI時表示，AI都是冰冷的，所以很痛苦：「跟AI下棋，那個勝率的線就像一個股市跌停，然後一條橫線……。」

2017年5月，當時還有三個月才滿20歲的柯潔在萬眾矚目的「人機大戰」被AlphaGo直落三後淚灑賽場，之後他曾表示，今後不再對戰AI。

不過，2018年8月，他又曾與國產AI「星陣」（Golaxy）對弈，最終戰至第145手柯潔中盤告負。賽後柯潔表示，他的布局並沒有落後很多，但到中盤需要拚計算力的時候，發現自己還是感覺力不從心，算得沒有「星陣」遠。

當時他還表示，未來還會和AI下棋，騰訊AI圍棋團隊「絕藝」已經成為國家隊的訓練夥伴，未來肯定免不了要和AI下很多盤訓練。「如果大家想看，我們有很多機會和AI下棋。」柯潔曾這樣說道。