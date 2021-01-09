六四抗命拒鎮壓 38軍長徐勤先去世

推特上有人貼出徐勤先過世的推文。（取材自推特）

1989年六四 事件拒絕執行當局命令的時任解放軍軍長徐勤先，傳出8日在河北石家莊去世，享壽85歲。六四學生領袖王丹隨後發文悼念，並表示當年的學生永遠不會忘記他。截止發稿，中共當局仍未發布官方訃告。

據香港電台報導，徐勤先患有嚴重眼疾，行動不便，近年在石家莊的醫院長期臥床，當局派專人監控，嚴格限制探訪人數，禁止訪客拍照或錄影。

據自由亞洲電台報導，1989年5月17日，徐勤先接到上級命令，要求他率領精銳部隊第38集團軍入京執行戒嚴令並進行清場，以鎮壓在天安門廣場示威的學生，但徐勤先率領的38軍到達後拒絕執行任務。事後，徐勤先被開除黨籍，並被軍事法院判處五年有期徒刑，獲釋後，仍長期被軟禁在石家莊市，其生活遭到當局嚴格監控。

中國 政法大學前教師、八九民運研究權威之一吳仁華表示，因為38軍被視為中國的「御林軍」，所以徐勤先堅決拒絕執行鎮壓的命令，影響非常深遠，作為參與者對他充滿尊敬。

吳仁華說，徐勤先違抗軍令的事蹟對社會和軍隊產生深遠影響，鼓舞了爭取民主的學生和北京市民，是重要的象徵性人物。

王丹則在臉書（Facebook）轉發徐勤先逝世的消息，透露徐勤先是上午用餐時食物哽塞，搶救無效而過世。「徐將軍為了自己的良知，不惜放棄官職和自由，是我們這些當年的學生永遠不會忘記的。徐先生安息！」

報導稱，王丹表示，徐勤先是中國解放軍裡罕見的、有良心的將軍，他保有良知，給中國軍人樹立了楷模，「軍人就是應該保護人民的，而不是去屠殺人民的」。

徐勤先少將生前曾公開表示，並不後悔在六四事件中堅決反對採取武力鎮壓學生和市民。紐約時報 曾報道，徐勤先當時表示，抗議活動屬於政治問題，應該透過談判解決，而非武力。他事後對歷史學者楊繼繩稱：「寧殺頭，不做歷史罪人。」