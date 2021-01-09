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疫情升溫 河北2市封城 北京關教堂

中國新聞組／北京9日電
日檢測通量10萬單管的「火眼」實驗室經過連夜建設，在石家莊市河北體育館網球館亮相。（新華社）
日檢測通量10萬單管的「火眼」實驗室經過連夜建設，在石家莊市河北體育館網球館亮相。（新華社）

新年伊始，河北省就爆發嚴重新冠肺炎疫情，目前石家莊、邢台兩市封城，所有人車不得出市，當地政府今日表示，河北的居民非必要不要進入北京，非必要不出河北省。國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，其中就有提到要堅決遏制疫情擴散。

本報系聯合報報導，河北省疾控中心主任李琦稱，此次疫情是由國外移入病毒引起，具體源頭還在排查。病例集中的藁城區增村鎮，其他區域病例包括邢台病例，發現都存在關聯性。截至8日，河北全省本土確診病例310例（石家莊295例、邢台15例）。

8日，河北石家莊新華區社區工作人員李瑞芝女士緊張連續工作兩天後，7日晚突然暈倒在一線崗位上經搶救無效後去世。

河北這次疫情傳播如此之快，其中一個原因可能與當地地下教會的聚會有關。「健康時報」報導，除了婚宴和百歲宴，在官方公布的多名確診病例活動軌跡中，都出現了「參加活動」一詞。他們參加的活動時間，多是在許多地下教會的聚會時間。

北京昨進一步宣布多項嚴控措施，與北京接壤的環京河北四市（承德、廊坊、保定、張家口）進京人員必須持72小時內的核酸陰性證明外，還將嚴控農村地區聚集性活動。春節前後禁止舉辦群眾性慶祝慶典、聚集性展銷促銷等活動。

據美國之音報導，北京一名官員說，全市所有155處教堂都已經被關閉。部分公路的出口和入口也被停止使用。

籠罩新冠肺炎嚴重疫情陰影下的河北省省會石家莊市，今天上午終於派任了新市長（代理市長），由河北省科技廳長馬宇駿轉任石家莊市副市長並代理市長，並助啟動全城病毒大排查，全市所有人都要接受核酸檢測。市政當局發出禁令，禁止一切公共聚會，並下令那些高風險區域的車輛和人員不能離開他們所在的地區，以避免病毒向外蔓延。

中新網報導，日檢測通量10萬單管的「火眼」實驗室（氣膜版）經過通宵連夜建設，僅用時10小時火速亮相河北體育館網球館，每日最高可檢測樣本量達到100萬人份。與此同時，石家莊華大醫學檢驗實驗室、車載「火眼」實驗室均已就位。

赤峰市委市政府召開動員大會，發出打好新冠肺炎疫情阻擊戰號令，決定全市立即進入戰時狀態，全市人員非必要不外出。

疫情 北京 檢測

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