蘭州供暖不夠力 「室溫5℃有如冰窖」

楊女士家溫度計顯示室溫僅為5℃。（取材自每日甘肅網）

受強冷空氣影響，1月8日黃河山東河段全線流凌，河段長度628千米，較昨日增加28千米，封河20段，總長46.25千米。而蘭州市民也大喊補暖不夠，室內只有5度，冷如冰冷如冰窖，一家人無法正常生活。

據蘭州晚報報導，家住蘭州靜安門的楊女士向媒體反映，從去年冬季供暖開始，她家溫度一直不達標，這兩天氣溫驟降，家中更是冷如冰窖，希望供熱部門盡快想辦法解決。

報導指出，楊女士家的室內溫度只有5攝氏度，冷如冰窖，她向供熱站反映情況後，工作人員上門進行了檢測 ，說是老房子沒有保溫層，溫度只能如此。楊女士說，一年取暖費要交2700多元，如果以這個溫度供暖，還不如直接將暖氣片去掉，退還她交的暖氣費，她用電取暖。

東湖小區馬先生家溫度顯示室溫不達標。（取材自掌上蘭州）

小區另一住戶抱怨，室溫只有8度，大人都受不了，更別說11個月大的孩子了，孩子已經凍感冒了。

另據掌上蘭州報導，穿著厚厚棉衣棉褲的老人凍得受不了，希望有關部門督促供熱站正常供暖。84歲的徐奶奶哭訴，10多年來雙腿患有嚴重疾病，今年冬季一直在家裡「貓冬」。

不少小區居民反映，蘭州一建中富供熱站自從供暖至今，一直不好好供暖。市民張先生說，他家裡暖氣片只有一片是熱的，其餘都是冰涼的。據了解，該小區共有居民60多戶。大部分居民是蘭州一建退休 老職工。說起供暖，他們有一肚子的委屈。

黃河山東河段 全線流淩

低溫 籠罩各地，山東青島7日最低氣溫更只有零下15.9℃，創有氣象記錄以來最冷紀錄，連大海都因此出現冰封景象，海浪推到岸邊後，還來不及退回去就已冰封。

據山東黃河河務局防淩監測顯示，受強冷空氣影響，1月8日8時，黃河山東河段全線流淩，河段長度較昨日增加28千米。圖為1月7日，航拍位於東營市的利津王莊河段封河場景。（中新社）

濟南也出現極低溫，黃河槐蔭段原本奔騰的河水已被「冰凍」了大半，白色的冰凌順著河床向東流淌，不時撞擊兩岸的大堤傳來「咔嚓咔嚓」的聲音。已經從事黃河工作40年的槐蔭黃河河務局防汛辦公室主任陳延寶看來，像今年「冰凍」速度這麼快的十分罕見。