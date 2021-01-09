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寒冬缺電「快凍死」 國務院下令不許人為斷供

中國新聞組／北京9日電
山東威海近日風雪交加，民眾出門十分辛苦。（取材自中國氣象網）
山東威海近日風雪交加，民眾出門十分辛苦。（取材自中國氣象網）

中國多地限電令遇上寒冬，停電停水事件頻傳，上海市日前多區也出現突發停電的情況，由於適逢-7℃低溫，許多人上網抱怨「快凍死了」。中國國務院常務會議8日下令確保民生用氣用電用煤，決不允許人為斷供。

即時中國報導，上海市7日多區傳出停電消息，國網上海電力回應稱，截至7日晚間9時，上海電網當日最高用電負荷為3339萬千瓦，創負荷歷史新高；且受到寒冷天氣的影響，採暖設備短時間集中使用，造成部分地區用電負荷陡增。

上海市虹口區有小區停電，電力部門到場搶修。（取材自新民晚報）
上海市虹口區有小區停電，電力部門到場搶修。（取材自新民晚報）

有受到停電影響的網民表示「很久沒有停電了，快凍死了」、「上海現在-7度啊。不開空調受不了」。國網上海電力說，經過搶修後，目前上海電網整體運行良好。

中央社報導，根據中國中央電視台晚間播出的「新聞聯播」，這場會議由國務院總理李克強主持，議程包括部署進一步做好保障能源安全穩定供應、確保群眾溫暖過冬有關工作。

會議指出，入冬以來受強降溫等因素影響，全國用能需求大幅攀升，而近期多地最低氣溫破有記錄以來歷史極值，氣象部門預測1月中旬還有降溫，因此會議要求著力做好能源保供，民眾安全溫暖過冬優先。

內蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市公安交警7日在寒冬中執勤。近日，伴隨寒潮來襲，內蒙古錫...
內蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市公安交警7日在寒冬中執勤。近日，伴隨寒潮來襲，內蒙古錫林郭勒草原迎來了入冬以來最寒冷天氣。（新華社）

會議要求，組織天然氣田安全滿負荷生產，發揮儲氣設施保供作用，保障有條件地區供暖用氣；並督促煤炭重點企業在確保安全前提下挖潛增產，多措並舉保持煤炭供需平衡。

會議還要求，安排好多種電源開機應對高峰電力需求，加強對重點地區外送電支持；壓實各方保供責任，按合同保障煤電氣供應等。

會議並強調，「群眾冷暖無小事」，務必保障民生用氣用電用煤，決不允許發生人為斷供情況，加強督查檢查，發現問題及時有效處理，確保民眾安全溫暖過冬。

廣州停電，學生仍在教室溫習功課。（取材自微博）
廣州停電，學生仍在教室溫習功課。（取材自微博）

美國之音引述英國金融時報報導，包括數十個中國城市的至少四個省已經頒布了用電新規，其中包括對居民用電和企業用電的削減。中國大部分地區的發電方式是依賴燃煤的火力發電，但目前對澳洲進行煤炭禁運報復，造成沒有足夠煤炭發電。這種狀況被評論為是「殺敵一千，自損八百」。

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