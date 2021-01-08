原子彈裝雷管第一人…90歲爺爺為「愛」學網購

90歲的葉鈞道為了妻子要買300多元的遙控燈學習網購。（取材自央視）

最近一位90歲老爺爺在網路上火了，他為了妻子學習網購，幫老伴買了300元（人民幣 ，下同，約46美元 ）的遙控燈，自己買100多元的羽絨服還要等打折。

葉鈞道與老伴攜手走過70年白金婚。（取材自央視）

科技日報報導，這位老爺爺葉鈞道可大有來頭，他是原子彈工程師，曾完成中國 第一顆原子彈雷管的安裝工作。

葉鈞道戲稱自己是教授級「高級保姆」。與老伴攜手走過70年白金婚的他，說因為一直忙於工作，對家庭照顧的不夠，希望能在晚年好好照顧老伴，「（我會）盡量盡我的力量，讓她過上幸福的生活」。

葉鈞道年輕時插雷管照片。（取材自央視）

對於中國原子彈發展有極大貢獻的他，回憶1964年為原子彈裝雷管。「一枚雷管大約7毫米長，一人插雷管，另外兩個人在邊上督促檢查」，他說一根雷管插下去，必須三個人同時聽到「噶」的聲音，只要有一個人沒有聽清，就必須重插，而且為防止靜電，每操作一下就要馬上接地。因為雷管若在手中爆炸，威力可炸飛操作者的手指；如果有一絲靜電，就可能引爆幾乎成型的原子彈，整個任務被戲稱為「闖鬼門關」。

葉鈞道的愛妻宣言，把學霸的浪漫體現的淋漓盡致。對於他們的愛情，網友們紛紛表示羨慕，「老爺子有點可愛耶」「老一輩的感情真的感人」「致敬英雄！好羨慕他們的愛情」。