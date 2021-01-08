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跳進冰窟救童…高舉雙手將孩子托出水面 41歲護邊員凍死

中國新聞組／北京8日電
落入冰窟的孩子獲救。（視頻截圖）
落入冰窟的孩子獲救。（視頻截圖）

新疆喀什護邊員拉齊尼·巴依卡為救落水兒童，跳進冰窟將孩子托出水面，自己卻沉入冰湖，生命永遠定格在41歲。

光明日報報導，拉齊尼是塔吉克族第三代護邊員、全國人大代表，曾多次榮獲國家和新疆道德模範、民族團結進步先進個人、優秀護邊員等榮譽，去年更剛獲得全國勞動模範稱號。他居住新疆喀什地區位於帕米爾高原東南部，與塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦三國接壤。拉齊尼家族世代在此牧羊，他的爺爺、爸爸都是護邊員。

捨身救人的拉齊尼．巴依卡臉上總掛著親切的笑容。（視頻截圖）
捨身救人的拉齊尼．巴依卡臉上總掛著親切的笑容。（視頻截圖）

1月5日，拉齊尼在喀什大學進行培訓，突然聽見一陣帶有哭腔的叫喊。他循著聲音，發現一個孩子跌入人工湖的冰窟。拉齊尼伸手去拉孩子時，冰面突然坍塌，他也落入水中，但仍舉起雙手，奮力把孩子托出水面。了減輕重量，他鬆開舍友拖著孩子的圍巾，十多分鐘後孩子獲救，拉齊尼卻沉入冰湖。

拉齊尼跌入水中後，仍拚盡全身力氣把孩子盡量托在水面。（視頻截圖）
拉齊尼跌入水中後，仍拚盡全身力氣把孩子盡量托在水面。（視頻截圖）

消息傳出，拉齊尼的家人、朋友，曾經得到他幫助的鄉親們，都不敢相信他就這樣離開了。

拉齊尼從十幾歲開始就擔任巡邏嚮導，足跡踏遍帕米爾高原邊防線，經歷過各種險情。曾有一次，拉齊尼帶著巡邏分隊來到有「死亡之谷」之稱的吾甫浪溝巡邏。第一天，隊伍遭遇暴風雪，第二天，由於山體滑坡，前一年父親做的標記已經沒有了。

面對七、八十度的陡坡，拉齊尼隻身探路，剛走出不多遠，一塊石片突然從山上滑落，砸中他的額頭，鮮血直流。大家勸他返回，但他只簡單地處理了傷口，堅持繼續探路。終於找到了一條比較安全的路線，讓官兵們順利通過。

對外界的稱讚，拉齊尼只說：「這是任務，我必須完成。」

拉齊尼跌入水中後，仍拚盡全身力氣把孩子盡量托在水面。（視頻截圖）
拉齊尼跌入水中後，仍拚盡全身力氣把孩子盡量托在水面。（視頻截圖）
孩子、孩子的母親和木沙江被成功救出，但托舉起孩子的拉齊尼·巴依卡卻再也沒有從水中...
孩子、孩子的母親和木沙江被成功救出，但托舉起孩子的拉齊尼·巴依卡卻再也沒有從水中上來。（視頻截圖）

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