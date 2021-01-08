螞蟻集團「罪行」又添一樁 誘導年輕人過度消費、背負巨債

螞蟻集團推出的消費信貸產品「花唄」，被指誘導年輕人超前消費和過度消費。(美聯社)

近期陷入監管風暴的螞蟻集團「罪行」再添一樁。中新社指出，以螞蟻集團「花唄」為代表的消費金融平台，誘導年輕人消費，特別是對無收入來源的學生，推出標榜無抵押、無擔保的「消費貸」，讓本就不具還款能力或心智不成熟的年輕人，在超前消費和過度消費的泥沼中越陷越深，不知不覺背上巨額債務。

中新社7日在一篇題為「警惕過度借貸風險 中國 消費貸發展迎拐點」的文章，一開始就舉一名26歲的年輕人小穎為例指出，他在2020年的最後一個月終於搞清楚了自己的所有債務：22萬元人民幣 (約3.4萬美元 )。

26歲就負債22萬元，小穎說，「我是一名外企職員，月收入稅後8000多元，在外人看來，生活過得還是很不錯的。可是，沒人知道我負債22萬元。」

中新社指出，小穎是當前年輕人借貸消費的縮影。據中國人民銀行公布的數字，截至2020年6月30日，全中國信用卡逾期半年未償信貸總額飆升至854億元，是十年前的十倍多。而這些逾期借款人中，「90後」占比幾近一半。

報導將許多年輕人之所以會背負沉重債務的原因，歸咎於2014年2月，首款依託電商場景的互聯網消費金融產品「京東白條」橫空出世，以及螞蟻集團隨後推出的「花唄」。