放鬆警惕…石家莊確診病例軌跡 多參加婚宴、宗教活動

河北新冠疫情 升溫，從石家莊市多個確診病例的軌跡中，可發現了「參加活動」的表述。對此，涉事村負責人回應表示，是指婚宴、宗教活動。

健康時報報導，看到石家莊市疫情活動軌跡，有多名藁城區增村鎮小果莊村確診病例「參加活動」。此外，還有來自其他村莊的確診病例，都有前往小果莊村「參加活動」或趕集的相同軌跡。此外，值得注意的是，石家莊疫情確診病例中有不少都是60歲以上的老人，一些病例還是「重型」。

據報導，對有多位確診患者每周參加活動，小果莊村一村負責人路先生表示，除了婚宴外，我們村有一些信教的村民每周三、周五、周日會聚集在一個家庭裡進行宗教活動，每周最少兩天，大概有幾十人，都是歲數偏大的老人。

村負責人表示，小果莊村最早是2日收到的具體確診消息。目前全村村民全部都在居家隔離，村裡面基本上見不到人，而且每天都有防疫 人員進行消殺。

對村裡為何一下子出現多個確診病例的問題，村負責人表示，由於村裡很長時間沒有新增確診病例，好多村民都放鬆了警惕，很多參加聚會都沒有戴口罩。

村負責人表示，接下來將嚴格按照上級防控要求進行防控，做到減少外出活動，親友少聚會，嚴格禁止聚餐等各種形式的聚集活動。防控期間，對於必須要辦的「紅事」、「白事」一律從簡，並提前報社區備案。此外，要恢復到去年年初時的強度，每天將不定時循環播放廣播，對防控疫情起到監督作用。