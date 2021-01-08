中國疫情多地擴散 專家：已隱祕傳播一段時間

醫護人員7日在「核酸採樣流動車」內為石家莊市民進行核酸採樣。(新華社)

新冠病毒疫情 近日在中國 多地出現擴散現象，專家分析近期確診病例發現，「病毒已隱祕傳播一段時間」是這波疫情最大特點，其中有不少病例集中在疫情防控系統較薄弱的農村，或是感染者經過四次以上核酸篩查才被發現，種種因素使疫情無法及時上報、控制，形成目前的聚集性病例。

中國新聞周刊報導，根據河北省石家莊市近日確診病例行程軌跡，有6人曾於去年12月28日到機場北路附近一家酒店或餐廳參加婚宴，另有一人在機場北路附近某飯店後廚工作。這七人均來自藁城區增村鎮小果莊村，且都於同一天出現在這家飯店。

這7人中最早出現症狀是一名66歲的男性，早在2020年12月23日就出現咽痛症狀，期間未吃藥，未就診。他12月28日參加婚宴後，1月3日全村核酸檢測 被確診呈陽性，診斷為無症狀感染者。流行病學專家、復旦大學公共衛生學院原院長姜慶五表示，這位66歲確診患者最早可能在12月中上旬已經被感染。

除了這名66歲男患者外，在6日的確診病例中，還有兩人自述早在去年12月25日就出現了症狀。報導稱，「病毒隱祕傳播一段時間」已經成為專家共識。復旦大學附屬公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲還表示，已在一些人身上發現抗體，而從感染到抗體出現需要一、兩周的時間。

報導並指出，公開流調信息中，有11人曾因出現不適或明顯的咳嗽、頭痛等症狀到村診所就診，還有一位66歲的確診患者在1月1日因發熱到增村鎮城元村診所就診。這些情況均未得到及時上報。

「這次河北疫情主要發生在農村，這也提示我們以往對農村地區疫情防控工作強調得還不夠」，盧洪洲說，農村出現感染後，基層診所警惕性差，這是目前防控中的薄弱環節。但他認為，聚集性病例不可避免，但在政府嚴格防控下，中國不可能出現大的疫情。

新京報報導，這波疫情還有一個不易防控的因素是無法在原本的潛伏期認知下檢測出確診病例，例如本次大連疫情有24例感染者是經過4次以上核酸篩查才發現；且十個病例潛伏期超過七天，有的病例潛伏期超過十天。

另China CDCweekly（中國疾病預防控制中心周報／英文）刊發的中疾控與河北省疾控中心撰寫的文章稱，經比對石家莊和邢台確診病例的樣本基因組測序，顯示兩地病毒可能起源於該俄羅斯毒株。