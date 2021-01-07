湖北景區「變形金剛關公」 有人讚新意、有人批不倫不類

湖北咸寧三國赤壁古戰場景區內一尊關公雕像，因外形酷似變形金剛而受到網民關注。（取材自觀察者網）

湖北咸寧三國赤壁古戰場景區內一尊關公雕像，因為造型卻酷似變形金剛，受到網民關注，有人認為，雕像設計充滿新意；也有人覺得，這樣的中西結合不倫不類。

香港01報導，這尊關公雕像名為「解·放」，高9.7米，重約4噸，是中央美術學院雕塑 系2010屆學生畢橫的畢業設計。它由酷似老解放卡車的車頭、車身及車輪等部件構成，製作成本近30萬元人民幣 ，材料包括鋼筋、PVC、亞克力、木材等，其手臂、腿腳關節的結合方式與變形金剛無異。

根據三國赤壁古戰場景區簡介，關公蘊含東方文明古國千百年來傳統文化的精髓，解放牌汽車是中國 近現代自主工業的代表，是沒有任何商業包裝的樸實無華勞動者的代表，而變形金剛則影響了全中國乃至全球幾代人，是新文化代表等。

「解·放」在中央美術學院2010年的畢業展覽上首次亮相後，，曾到瀋陽、西安、三亞、北京等地展出，2012年更到德國黑森州卡塞爾市展出。當時「南方周末」報導稱，「變形金剛關公」吸引了不少當地的年輕人，連帶一旁的麵包店生意也變好。去年，「解·放」進駐三國赤壁古戰場景區，惟一直默默無聞，直到近日媒體報導才受到關注。

變形金剛關公。（取材自觀察者網）

事實上，早在前年已有網民質疑雕像粹是為了商業炒作，其與景區風格很不協調，顯得不倫不類。而此次議題再被炒熱起來，有遊客反應負面，認為作品可能蘊含作者對於聖人的崇拜，但稍微有一點不太協調，更有人直指關羽作為中國歷史上的名人，應按照歷史原型來還原形象，用屬於外國的變形金剛結合在一起與歷史形像不匹配。

來源：youtube

不過也有遊客投下信任一票，認為將古代的藝術與現代元素結合起來比較有新意，「把關羽做成了變形金剛的造型，我個人會覺得比較酷」。

社交網路上，目前對於這尊將關公和變形金剛兩個元素大膽結合的雕像，評價也很兩極。