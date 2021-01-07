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被拍到「早戀」照遭學校停課 河北16歲女孩竟選擇這麼做…

中國新聞組／北京7日電
小杜與男生A第一次被拍下的照片。（取材自紅星新聞）
小杜與男生A第一次被拍下的照片。（取材自紅星新聞）

河北秦皇島一名16歲女學生，因被學校後勤人員兩度拍到與男生「過密接觸」的照片遭停課，後來在家中服藥自殺。母親認為兩件事有著因果直接因果關係。

紅星新聞報導，2020年10月28日凌晨4時，楊樹娟聽到隔壁女兒的臥室傳來一聲哀嘆，她以為是女兒小杜又做噩夢了，趕緊去女兒臥室查看，卻發現女兒全身抽搐，楊樹娟趕緊將女兒送往醫院搶救，院方診斷為「呼吸衰竭、心臟驟停，藥物中毒」。經過八天的搶救，11月5日，小杜死亡。

楊樹娟表示，女兒小杜是秦皇島燕大附中高二的學生，平時活潑開朗，從小學習跳舞，是一個優秀漂亮的女生。與小杜一起被拍下「早戀」照片的男生A是她的同桌，兩人是好朋友。

據報導，楊樹娟提供了第一次被拍下的照片顯示，照片裡身穿校服的小杜與A中間隔著一段距離，身體側向同一方，並未看見「男女交往過密」舉動。第二次被拍下的照片，當時天色已暗下來，那張照片為近距離拍攝，照片中小杜一臉錯愕。據楊樹娟稱，她事後了解到，第二張照片拍攝時，除女兒和A外，還有另外幾位同學也在場，並不僅僅是只有小杜與A兩人單獨相處。

楊樹娟說，女兒去世後，她查閱了女兒與A的聊天紀錄，「他們聊天比較頻繁，會互相交換一些小祕密，但是沒有戀人之間的親暱言語。」楊樹娟說，「即使是兩個16歲的孩子真的早戀了，那學校應該做的是加以正確的引導，而不是拍照、停課這樣的處罰。」

報導稱，在女兒服藥自殺的悲劇發生後，楊樹娟檢查女兒手機時才發現，那段時間女兒手機的瀏覽器紀錄裡，有「吃什麼能讓人死亡而且像腦死一樣」、「吃什麼能猝死」等相關網頁記錄。

據報導，男生A的父親表示，事情發生到現在已經兩個月了，兒子的狀態也受到了很大的衝擊，「不說話，總是把自己一個人關在房間裡，我在外地工作，現在專門趕回來，一天24小時守在兒子身邊，就怕再出事。」

男生A手寫的情況說明。（取材自紅星新聞）
男生A手寫的情況說明。（取材自紅星新聞）

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