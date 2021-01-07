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1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

石家莊須封城？專家：與武漢情況不同

中國新聞組／北京7日電
石家莊進入戰時狀態，石家莊正定機場取消64架進出港航班。（新華社）
石家莊進入戰時狀態，石家莊正定機場取消64架進出港航班。（新華社）

河北在新增多例本地無症狀感染者後，石家莊市藁城區全域已調整為高風險地區並展開全民免費核酸檢測。在實施客運停運、高速勸返等舉措後，下一步是否要「封城」？專家認為河北疫情可控，和當初的武漢完全不同，目前沒必要封城，但要找到感染源和密接者。

環球時報報導，國衛委主任馬曉偉5日到河北指導疫情防控工作，他提出力爭3-4天完成疫情發生地市全員核酸檢測後，石家莊市、邢台市等縣市區6日相繼發布全民免費核酸檢測。石家莊和邢台兩地總人口超過1800萬，短時間內完成核酸檢測有一定難度。

石家莊目前對全市所有社區、農村實行閉環管控。市民趙先生指出，目前市裡的所有小區都不再允許進出。從早晨起，居委會安排小區人員進行免費核酸檢測。廊橋四季小區一位居民表示，好多人去超市採購，目前都在家辦公。等這三天做完核酸檢測，如果沒什麼大問題，說不定就會恢復了。

武漢大學醫學部病毒學研究所教授楊占秋6日表示，雖然目前確診病例較多，但疫情還是可控的。「這種局部聚集性疫情的暴發，只要找到感染源，通過詳細的流調，摸清楚感染路徑和密切接觸者，再加上及時的隔離等措施，都是可以控制住的」。

楊占秋認為不能因為個別的幾個病例就封城，現在和當初武漢面臨的情況完全不同。「當時是因為我們對新冠病毒知之甚少，沒有更多、更好的辦法」，現在是有很多辦法能及時控制疫情。

北京大學第一醫院呼吸科專家王廣發指出，河北圍繞著北京，兩個地區往來非常密切，「關鍵是要讓疫情不擴散，局部出的問題就撲滅在局部」。

疫情 檢測 封城

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