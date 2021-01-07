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防疫情延燒 中國多省號召「就地過年」

中國新聞組／北京7日電
疫情拉警報，當前已有貴州、福建、浙江、安徽、深圳多地發出倡議，號召市民避免跨省移動，留在當地過年。(取材自第一財經)
疫情拉警報，當前已有貴州、福建、浙江、安徽、深圳多地發出倡議，號召市民避免跨省移動，留在當地過年。(取材自第一財經)

農曆春節將至，中國即將迎來閤家團聚的時刻，各地民眾開始準備購票返鄉。但此刻疫情拉警報，當前已有貴州、福建、浙江、安徽、深圳多地發出倡議，號召市民避免跨省移動，留在當地過年，有民眾將購好的高鐵票退票，但也有人表示兩年沒回家了，「今年一定要回去」。

第一財經報導，在浙江，浦江縣、武義縣、寧波鄞州區等地紛紛倡議新市民留在當地過年。

寧波市鄞州區雲龍鎮商會發出了一則關於兩節期間鼓勵浙江省外職工在雲龍過年的倡議。倡議提出，為毫不鬆懈地做好疫情防控工作，用心用情關愛外地職工，鼓勵企業省外職工兩節期間在雲龍安心過年，倡議雲龍商會企業對安心留守的省外職工給予666元壓歲紅包的獎勵。

深圳市新冠疫情防控指揮部也發布通知，要求嚴管單位人員外出，全市各級黨政機關、事業單位、國有企業的領導幹部要帶頭在深過節，非必要不離深，嚴禁前往中、高風險地區。

福建省規定，各地原則上不舉辦年會聚會；擬執行錯峰放假制度，各級各類學校要精準有序錯峰放假開學。貴州省要求，各地要積極倡導群眾就地過節、網絡拜年，減少非必要出行，錯峰返鄉返崗。

安徽是務工人員外出大省，安徽臨泉發公開信，建議在外務工的親人留在務工地過年，可以用微信、網絡、電話等方式拜年。安徽阜南縣也建議在外務工人員在務工地過年。

「去年沒回家，今年我原本是想回去的，計畫額外請一周假。」老家在福建、在北京某國企工作的林先生這樣說，「看目前這情況，大概是不回去了」。

老家湖北、在蘇南地區工作的基層幹部王先生去年也是臨時退掉了高鐵票，今年因為工作需要，也不準備回家了，不過他已經提前將在老家的母親接到工作地團聚。老家湖北襄陽、目前在深圳工作的吳小姐去年臨時退掉回家的高鐵，她表示今年一定要回去。「我不能連續兩年都不回家過年」。

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