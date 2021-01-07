石家莊機場撿垃圾染疫？首例：沒去過機場

石家莊進入戰時狀態，石家莊正定機場取消64架進出港航班。（新華社）

有網傳消息稱石家莊首例確診病例或是在機場 撿垃圾感染，對此，61歲的小果莊村民王英（化名）稱，她本人從來沒有到機場撿過垃圾，「沒到過機場，也沒撿垃圾」，也不知道自己是怎麼感染的。

確診前14天，她只有兩次出小果莊村，一次是去新樂市農村姐姐家，一次是去附近飯店參加婚禮。「我姐姐一家目前均沒有身體不舒服的情況，在醫院隔離結束後已經回家了。」

北京青年報報導，除了這兩次出村子，王英表示，自己都在村裡活動，去姐姐家、參加婚禮及在村裡活動時，她因冬天寒冷怕凍鼻子，都戴了口罩。「冬天家裡都是一次性買了很多白菜，也很少出門買菜，大多數時間都在家歇著。

報導指出，說起自己發病的經過，王英稱，剛開始發病的兩三天，她感覺自己胸悶、呼吸困難，發燒到38度，在醫院輸液治療後，現在已經好多了，今天測體溫也正常了。作為首例確診病例，王英說，她不害怕新冠肺炎 ，也不擔心自己的病情，因為她感覺自己症狀不嚴重，「感覺沒啥事」。

中國 疾病預防控制中心6日發布病毒測序結果，石家莊和邢台兩例新冠肺炎病例病毒株不是在英國和南非發現的變異病毒，但是也不同於近期中國其它地方疫情中發現的病毒株。在全球公開數據庫檢索發現，病例的基因組序列與7月上傳的俄羅斯基因組序列存在10個相同的核苷酸變異位點，將進一步做病毒溯源工作。