官媒批防控不力 石家莊3官被問責

河北省近日又爆發疫情，但官方態度輕忽引發眾怒。圖為河北醫科大學附屬第二醫院急診樓5日封閉後，工作人員隔著栅欄交接物品。(中新社)

近日已爆發數十起例新冠肺炎確診病例的河北省，因疫情 發布懈怠成為眾矢之的。由新華社主辦的「新華每日電訊」更罕見地連兩天發表評論，質疑河北省疫情發布不公開、不透明、不及時、不準確。官媒點名批判後，石家莊市紀委監委網站6日消息，石家莊藁城區副區長馮志強等3人因疫情防控不力被問責。

河北省應對這次疫情的態度，這幾天引發輿論普遍不滿。北京 青年報5日深夜發出的報導就指出，「在推遲了兩個小時後，河北省石家莊市在2021年1月5日晚上22時召開了疫情防控工作新聞發布會。」

報導稱，「這是石家莊出現本土病例後，石家莊召開的首場疫情發布會。會議推遲兩個小時，時長約1刻鐘。」石家莊市政府新聞發言人王建峰在記者會一開始，也先為記者會延遲召開公開道歉。

「新華每日電訊」則在5日、6日連續兩天對河北省疫情發布作為發表評論，並兩度搬出中共中央總書記習近平 對疫情發布的要求：「要完善疫情信息發布，依法做到公開、透明、及時、準確。疫情防控是一場人民戰爭，只有充分保障公眾知情權，滿足公眾信息需求，才能取信於民、凝聚共識、增進信心」。

「新華每日電訊」5日下午發表的評論文章「單日新增『14+30』，期盼河北盡快召開疫情發布會 」。

在石家莊市5日晚間10時終於召開了一場僅約15分鐘的疫情防控工作新聞發布會後，「新華每日電訊」6日的評論形容這場記者會是「千呼萬喚始出來」。