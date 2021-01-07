我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

官媒批防控不力 石家莊3官被問責

記者林則宏／北京7日電
河北省近日又爆發疫情，但官方態度輕忽引發眾怒。圖為河北醫科大學附屬第二醫院急診樓5日封閉後，工作人員隔著栅欄交接物品。(中新社)
河北省近日又爆發疫情，但官方態度輕忽引發眾怒。圖為河北醫科大學附屬第二醫院急診樓5日封閉後，工作人員隔著栅欄交接物品。(中新社)

近日已爆發數十起例新冠肺炎確診病例的河北省，因疫情發布懈怠成為眾矢之的。由新華社主辦的「新華每日電訊」更罕見地連兩天發表評論，質疑河北省疫情發布不公開、不透明、不及時、不準確。官媒點名批判後，石家莊市紀委監委網站6日消息，石家莊藁城區副區長馮志強等3人因疫情防控不力被問責。

河北省應對這次疫情的態度，這幾天引發輿論普遍不滿。北京青年報5日深夜發出的報導就指出，「在推遲了兩個小時後，河北省石家莊市在2021年1月5日晚上22時召開了疫情防控工作新聞發布會。」

報導稱，「這是石家莊出現本土病例後，石家莊召開的首場疫情發布會。會議推遲兩個小時，時長約1刻鐘。」石家莊市政府新聞發言人王建峰在記者會一開始，也先為記者會延遲召開公開道歉。

「新華每日電訊」則在5日、6日連續兩天對河北省疫情發布作為發表評論，並兩度搬出中共中央總書記習近平對疫情發布的要求：「要完善疫情信息發布，依法做到公開、透明、及時、準確。疫情防控是一場人民戰爭，只有充分保障公眾知情權，滿足公眾信息需求，才能取信於民、凝聚共識、增進信心」。

「新華每日電訊」5日下午發表的評論文章「單日新增『14+30』，期盼河北盡快召開疫情發布會 」。

在石家莊市5日晚間10時終於召開了一場僅約15分鐘的疫情防控工作新聞發布會後，「新華每日電訊」6日的評論形容這場記者會是「千呼萬喚始出來」。

疫情 北京 習近平

上一則

老闆扛4麻袋硬幣支付執行款 法院：「消極對抗」罰5萬

下一則

石家莊須封城？專家：與武漢情況不同

延伸閱讀

大連、瀋陽疫情失控？ 傳村長廣播「誰出去打死他」

大連、瀋陽疫情失控？ 傳村長廣播「誰出去打死他」
再增20確診 河北石家莊民眾瘋搶生活必需品

再增20確診 河北石家莊民眾瘋搶生活必需品
河北4天117確診 4省多地進「戰時狀態」

河北4天117確診 4省多地進「戰時狀態」
內地官媒批黎智英獲保釋 林鄭：言論自由

內地官媒批黎智英獲保釋 林鄭：言論自由

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
相關案發現場照片。（取材自紫牛新聞）

出軌名單這麼長 江蘇男戴4綠帽 捅妻9刀致死

2020-12-31 12:00
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效