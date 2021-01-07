河北日增51例確診 石家莊半封城 全市按「暫停鍵」

河北石家莊一高速下道口，當地警方6日正在進行管控。當日起，石家莊全市範圍全面啟動核酸全員檢測。(中新社)

中國多地爆發新冠肺炎疫情 ，近期以河北最嚴重。國家衛健委宣布，1月6日0-24時，全中國新增確診病例63例，其中境外輸入病例11例（上海5例，河北2例，廣東2例，陝西2例），本土病例52例（河北51例，遼寧1例）。其中，石家莊是河北重災區，交通全面管控，全市按下「暫停鍵」，進入半封城狀態。

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石家莊客運已暫停、機場取消多班航班，鐵路雖仍維持，但所有進入北京 班次都無法購票，所有進入火車站及石家莊機場出行旅客必須持72小時內有效核酸陰性證明方可乘車、登機。

河北多條高速已封閉，出現「雙向勸返車輛」、「雙向車輛無法通行」、「禁止車輛上道」、「關閉ＥＴＣ車道」等情況。石家莊市藁城區查出一名確診者四天內參加三場婚宴，全區昨天起調整為高風險區，所有人不得進出。

香港文匯報報導，短短5日，河北省本地新冠確診病例過百宗。根據通知，擁有1100萬常住人口的石家莊所有小區居民被要求居家隔離3天，並在3天內以社區為單位接受核酸檢測 。作為河北此輪本土疫情暴發的「中心」，石家莊一夜之間按下「暫停鍵」。

昨日清晨，石家莊主城區路面空空蕩蕩，不見昔日早高峰時熙攘的人流、車流。主城區的臨街店舖大多暫停營業。據一名5日上夜班的外賣送餐員介紹，5日晚至6日早上，他僅接了7個訂單。

石家莊市副市長孟祥紅表示，從6日凌晨開始，已組織省市醫療機構、第三方機構等1萬9754人，對石家莊市進行全員核酸檢測。截至昨日下午5時，累計採樣200萬人份，送檢59萬3757人，發現陽性樣本7例。

石家莊市衞健委副主任張東生表示，河北省衞健委緊急從外地抽調1000名醫務人員，1月6日已經到位，1月7日還要支援2000名醫務人員。

鄰近北京的河北省本土確診疫情持續擴大，已進入「戰時狀態」，石家莊市蒿木城區全境調升為「高風險地區」，網上流傳當地居民在超市瘋搶糧食的情況，收銀員形容，情況比過年更為「兇猛」。

據星島網，昨日晚上超市內人流聚多，貨架上的米、麵、油、蛋、奶、肉類、蔬菜、水果等貨品上架不久後便被搶購一空。超市員工指出，從昨天開始搶購商品的顧客便開始增加，未能來得及補貨，搶購熱情甚至超過過年。