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「中疫苗世上最不安全！」 上海專家微博被刪文

中國新聞組／北京6日電
12月25日，工作人員在國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗分包裝車間內檢查產品包裝質量。（新華社）
12月25日，工作人員在國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗分包裝車間內檢查產品包裝質量。（新華社）

中國研發的新冠疫苗一直號稱「無嚴重不良反應」，但上海疫苗專家陶黎納日前在微博上發文稱，他看過國藥集團新冠疫苗說明書，裡面列出73種局部或全身不良反應，他認為這是「世界上最不安全的疫苗」。不過，陶黎納的發文5日晚間已全被刪除。 

陶黎納在微博貼出國藥集團新冠疫苗說明書電子版，並寫道接種後的副作用有73種「局部或全身不良反應」，除了常見的接種部位疼痛、頭痛外，更可能出現高血壓、視力減退、喪失味覺及尿失禁等嚴重副作用，「看完倒吸了一口冷氣」、「一舉成為世界上最不安全的疫苗」。該說明書裡標示商品名稱為「眾愛可維」，核准日期為2020年12月30日。

國藥中生北京公司新冠病毒滅活疫苗2020年12月30日獲得國家藥監局批准附條件上市，其第三期臨床測試聲稱保護效力為79%。

陶黎納列出說明書提及的副作用，在接種部位常見的副作用包括，疼痛，偶然會出現紅暈、腫脹、硬結、皮疹、瘙癢，罕見副作用則包括紅斑。至於全身的不良反應，說明書提到，「頭痛是十分常見」，發燒、疲勞乏力、肌肉痛、關節痛、咳嗽、呼吸困難、噁心、腹瀉、皮膚瘙癢等「也是常見」，至於偶見的副作用包括：頭暈、厭食、嘔吐、口咽疼痛、吞嚥困難、流鼻涕、便秘、過敏反應。

另根據工業和信息化部5日消息，為滿足現階段重點人群新冠病毒疫苗接種需求，國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司三家企業已開啟加速模式。

疫苗 北京 微博

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