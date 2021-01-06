「中疫苗世上最不安全！」 上海專家微博被刪文
中國研發的新冠疫苗一直號稱「無嚴重不良反應」，但上海疫苗專家陶黎納日前在微博上發文稱，他看過國藥集團新冠疫苗說明書，裡面列出73種局部或全身不良反應，他認為這是「世界上最不安全的疫苗」。不過，陶黎納的發文5日晚間已全被刪除。
陶黎納在微博貼出國藥集團新冠疫苗說明書電子版，並寫道接種後的副作用有73種「局部或全身不良反應」，除了常見的接種部位疼痛、頭痛外，更可能出現高血壓、視力減退、喪失味覺及尿失禁等嚴重副作用，「看完倒吸了一口冷氣」、「一舉成為世界上最不安全的疫苗」。該說明書裡標示商品名稱為「眾愛可維」，核准日期為2020年12月30日。
國藥中生北京公司新冠病毒滅活疫苗2020年12月30日獲得國家藥監局批准附條件上市，其第三期臨床測試聲稱保護效力為79%。
陶黎納列出說明書提及的副作用，在接種部位常見的副作用包括，疼痛，偶然會出現紅暈、腫脹、硬結、皮疹、瘙癢，罕見副作用則包括紅斑。至於全身的不良反應，說明書提到，「頭痛是十分常見」，發燒、疲勞乏力、肌肉痛、關節痛、咳嗽、呼吸困難、噁心、腹瀉、皮膚瘙癢等「也是常見」，至於偶見的副作用包括：頭暈、厭食、嘔吐、口咽疼痛、吞嚥困難、流鼻涕、便秘、過敏反應。
另根據工業和信息化部5日消息，為滿足現階段重點人群新冠病毒疫苗接種需求，國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司三家企業已開啟加速模式。
上一則
香港診所、院舍失守 護士發燒仍返工
下一則
FB留言