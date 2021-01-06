「全球搶手」中疫苗擴產 今年拚逾10億劑
2021年開始，中國重點人群開始陸續接種新冠疫苗。國藥集團中國生物董事長楊曉明表示，已針對全國乃至全球範圍的疫苗需求增加了生產線，疫苗生產車間年產能預計達10億劑以上。中國生物北京生物製品研究所也向媒體展示疫苗製作與發貨過程，強調每支疫苗都有單獨的監管碼，相當於「電子身分證」，通過監管碼可以查詢到疫苗生產、入庫、保存、發貨、運輸等過程是否符合標準。
大公報報導，在中國生物北京生物製品研究所裡，包裝車間是疫苗生產環節的最後一道工序。在全自動預灌封包裝線，灌裝好的疫苗首先要經過「燈檢」。這一步驟是利用高速攝像機代替人眼，觀察是否存在含有顆粒、異物、玻璃渣以及灌裝量有瑕疵的產品並剔除，剔除率在2至3%左右。
通過燈檢的疫苗將被貼上標籤並安裝注射器推桿，標籤上有產品名稱、生產日期、編號等信息。據研究所介紹，預灌封型疫苗既能夠儲存藥物又具備注射功能，醫護人員拿到疫苗即可直接注射，無需再將疫苗抽入注射器中，減少藥物污染機會。
報導指，最後工序是賦碼。楊曉明介紹，監管碼相當於疫苗的「電子身分證」，共分為三級：每支疫苗單獨賦碼、每10支疫苗組成的中包裝賦碼、包含多個中包裝的大包裝再賦碼。通過監管碼可以查詢到疫苗生產、入庫、保存、發貨、運輸等過程是否符合標準，並追蹤到接受注射的人。
此外，國產疫苗也不斷迎來國際大單。據香港文匯報報導，國家工信部5日表示，中國當前進展最快的三款新冠滅活疫苗，已成為在國際市場上具有競爭力的搶手疫苗，將加強產業鏈有機銜接，推動企業加快疫苗產業化進程，千方百計擴產能，保障新冠病毒疫苗生產供應。目前，中國已有18家企業陸續開展新冠病毒疫苗產能建設。
工信部資料顯示，國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司三家企業已開啟「加速」模式。國藥中生北京公司新冠病毒滅活疫苗項目生產負責人張晉表示，還將落實產能擴展計畫，企業2021年新冠病毒滅活疫苗產能可達10億劑次以上。科興此前亦通過融資進一步擴大產能，預計年產量將超過6億劑。
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