「全球搶手」中疫苗擴產 今年拚逾10億劑

圖為國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠病毒滅活疫苗。（新華社）

2021年開始，中國 重點人群開始陸續接種新冠疫苗 。國藥集團中國生物董事長楊曉明表示，已針對全國乃至全球範圍的疫苗需求增加了生產線，疫苗生產車間年產能預計達10億劑以上。中國生物北京 生物製品研究所也向媒體展示疫苗製作與發貨過程，強調每支疫苗都有單獨的監管碼，相當於「電子身分證」，通過監管碼可以查詢到疫苗生產、入庫、保存、發貨、運輸等過程是否符合標準。

大公報報導，在中國生物北京生物製品研究所裡，包裝車間是疫苗生產環節的最後一道工序。在全自動預灌封包裝線，灌裝好的疫苗首先要經過「燈檢」。這一步驟是利用高速攝像機代替人眼，觀察是否存在含有顆粒、異物、玻璃渣以及灌裝量有瑕疵的產品並剔除，剔除率在2至3%左右。

通過燈檢的疫苗將被貼上標籤並安裝注射器推桿，標籤上有產品名稱、生產日期、編號等信息。據研究所介紹，預灌封型疫苗既能夠儲存藥物又具備注射功能，醫護人員拿到疫苗即可直接注射，無需再將疫苗抽入注射器中，減少藥物污染機會。

報導指，最後工序是賦碼。楊曉明介紹，監管碼相當於疫苗的「電子身分證」，共分為三級：每支疫苗單獨賦碼、每10支疫苗組成的中包裝賦碼、包含多個中包裝的大包裝再賦碼。通過監管碼可以查詢到疫苗生產、入庫、保存、發貨、運輸等過程是否符合標準，並追蹤到接受注射的人。

此外，國產疫苗也不斷迎來國際大單。據香港文匯報報導，國家工信部5日表示，中國當前進展最快的三款新冠滅活疫苗，已成為在國際市場上具有競爭力的搶手疫苗，將加強產業鏈有機銜接，推動企業加快疫苗產業化進程，千方百計擴產能，保障新冠病毒疫苗生產供應。目前，中國已有18家企業陸續開展新冠病毒疫苗產能建設。

工信部資料顯示，國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司三家企業已開啟「加速」模式。國藥中生北京公司新冠病毒滅活疫苗項目生產負責人張晉表示，還將落實產能擴展計畫，企業2021年新冠病毒滅活疫苗產能可達10億劑次以上。科興此前亦通過融資進一步擴大產能，預計年產量將超過6億劑。