河北婚禮播毒！西安9人成密切接觸者 千人被控管

石家莊近日成疫情 重災區，據官方通報病例軌跡，有部分人在確診前曾參加婚禮，恐釀群聚傳染。河北省衛健委通報，目前全中國唯一被列為高風險區的小果莊村的10宗確診病例中，有3宗在去年12月28日曾參加不同場婚禮。另據華商報微信公號5日消息，相鄰的陝西省西安市也有9人曾參加前述婚禮，被列密切者；另有上千人曾與密接者接觸，已被管控。

據河北省衛健委通報，小果莊村有3確診病例在去年12月28日參加不同場婚禮，其中2人參加婚禮地點均在機場 北路附近的酒店，另1人在1月2日乘私家車前往附近村參加婚禮，次日驗出陽性。此外，該村5宗確診病例曾在元旦前參加本村的多場活動，彼此間多有親戚關係。

來源：遼寧衛視YouTube

華商報報導，為了防疫，西安機場已為國內中高風險區航班開設專用通道、旅客主動申報通道和老人兒童專用通道，嚴格進出港旅客測溫和健康碼查驗，定期開展環境消殺和核酸檢測 ，目前所有檢測結果均為陰性。

針對國際進港航班，機場方面根據不同國家、不同航空公司、不同航線建立了「一機一策」、「一機一班」的工作機制。國際航班進港後均停靠專用機位和專門的旅客轉運流程，同時，每周對保障人員和環境進行常態化核酸檢測。整個轉運流程實施閉環管理，與旅客接觸的工作人員防護到位，國際區域的環境核酸檢測結果均為陰性。

據西安市公共交通集團有限公司表示，依照疫情防控要求，民眾搭公交仍必須佩戴口罩，憑掃碼乘車。